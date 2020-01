Miss Tailandia Trans se arrepiente de cambio de sexo y vuelve a ser hombre [VIDEO]

Un gran revuelo se viene generando en Tailandia, tras conocerse que la Miss Tailandia Transgénero Trithip Nipathip Paphada, comúnmente conocido como Arm, decidió someterse a una cirugía para volver a ser hombre.

Este suceso ocurre a pocos meses de haber ganado el titulo Miss Trans World Tailandia 2019, y servir como una inspiración para la comunidad LGBT.

“Después de 6 años, me di cuenta de que prefiero usar ropa de hombre, tener el pelo corto y estar más cómodo con el cuerpo masculino", declaró la exreina de belleza de 31 años.

Transgénero Trithip Nipathip Paphada, comúnmente conocido como Arm, es una modelo trans de 31 años de edad.

La decisión de Arm no ha sentado bien entre sus seguidores más jóvenes quienes vieron como inspiración su frase “Sé tú mismo de la mejor manera que puedas".

Ahora, Miss Tailandia Transgénero reafirma su frase para agregar que lo que desea realmente es vivir feliz su vida.

“Sé tú mismo de la mejor manera. Hoy, las personas mencionan a las personas transgénero tanto de manera positiva como negativa. ¿Es que nos miramos desde la perspectiva de los demás? No queremos ser un hombre guapo o una mujer hermosa, solo queremos ser felices de vivir nuestras vidas. La gente me entiende a mí misma, no basada en la identidad de género".

Durante el 2019, Arm comenzó con el tratamiento para recuperar su identidad sexual masculina.

Nacido en 1989, Trithip Nipathip Paphada logró hacer la transición femenina en 2013, un año después logró hacerse con la corona de Miss Trans Universe Thailand.

Ahora, a pocas semanas de entregar su corona a la siguiente Miss Trans World Thailand 2020, Arm revela que fue difícil para su pareja Chairat “Vee” Jailek, quien se identifica como un hombre heterosexual, aceptar esta nueva transición, pero que finalmente decidió aceptarlo y continuar la relación.