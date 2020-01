X1: Do Hyon y Han Gyul en primera transmisión en vivo tras disolución del grupo [VIDEO]

“X1, ONE IT FOREVER 2020″. Esta frase fue la que acompañó a los integrantes del grupo nacido de “Produce X 101” mientras realizaban su primera transmisión por Vlive tras la confirmación de que el grupo de Kpop no continuaría más.

Este 11 de enero, Nam Dohyon y Lee Hangyul compartieron pantalla para interactuar con sus fans y contarles a qué se dedicaron desde que el grupo paró todas sus actividades y dejó de promocionar su álbum “Emergency: Quantum Leap” por el escandalo del reality de Mnet.

Lee Hangyul dijo “Visité a mi familia, a mis amigos y hablé muchas cosas con ellos, probé cosas nuevas. En general, fui a mi ciudad natal a descansar. También estuve recibiendo tratamiento para mi tobillo y ha mejorado mucho; así que no se preocupen.”

Hangyul y DoHyon en transmisión en vivo por Vlive.

El cantante de 20 años hace referencia a una lesión en el tobillo que lo aquejaba incluso antes de participar en Produce X 101. Una y otra vez, ha sufrido esguinces en esa parte de su cuerpo.

Por otro lado, Nam Dohyon compartió sus nuevos hobbies: “No suelo usar videojuegos, así que necesitaba algo en que concentrarme. Desde que era joven, me gustaba hacer canciones, por lo que trabajé mucho en música en este descanso. Aprendí mucho. Realmente me gustaría mostrarles la canción que escribí”.

Hangyul y DoHyon en transmisión en vivo

Para alegría de ONE IT, Hangyul contó que todavía se comunican con los miembros de X1.

“Tal vez estemos disueltos oficialmente, pero a menudo nos contactamos (..) regularmente y estamos trabajando duro. Si tuvieramos noticias para las fans, les diremos inmediatamente”, comentó.

Los dos idols agradecieron a sus fans por esperar durante todo este tiempo de inactividad y sobre todo, por la oportunidad que les permitió debutar en X1.

Durante la transmisión en Vlive, Hangyul y Dohyon propusieron a sus fans el reto de alcanzar 100 millones de “corazones” en la plataforma y de lograrlo ellos prepararían un fan meeting. Como la meta fue lograda, ONE IT espera buenas noticias de los chicos en el futuro.

Para ver toda la conversación de los idols haz click aquí.