La muerte de Sulli y otros idols que enlutaron a la industria del Kpop

A un mes de la trágica y repentina muerte de Sulli, las causas de su deceso aún no han sido resueltas. Los primeros indicios apuntan a un suicidio a causa de una fuerte depresión producido por el ciberacoso que vivió por años, desde que integraba el grupo Kpop, F(x).

El constante ciberbullying la obligó a suspender su carrera como cantante en 2014, abandonando definitivamente F(x) en 2015. Durante ese tiempo intentó forjarse una carrera como actriz participando en las películas “Fashion King” y “Real”.

PUEDES VER: Especial sobre el suicidio de la cantante Sulli será emitido por importante cadena de televisión

La muerte de Sulli conmocionó al mundo del K-pop. La ex integrante de F(x) fue encontrada sin vida el pasado 14 de octubre del 2014.

En junio del 2019, se presentó en el primer episodio de “The Night of Hate Comments“, un programa de variedades emitido por la cadena JTBC2, donde denunció las campañas de odio que existían contra ella.

A pesar de ello su cuerpo sin vida fue encontrado la tarde del 14 de octubre. Sulli fue la última de una extensa lista de artistas Kpop y actores de doramas que sucumbieron funestamente por la presión de los llamados antifans.

A la cantante kpop Sulli le afectó sobremanera los comentarios maliciosos que surgieron por la exposición involuntaria de un senos en redes sociales.

PUEDES VER: Heechul de Super Junior habría adoptado al gato de Sulli

Jonghyun de SHINee

El lunes 17 de diciembre, Kim Jong-hyun, más conocido como Jonghyun, vocalista principal de SHINee, murió a los 27 años en la sala de emergencia del hospital de Seúl, luego de ser encontrado inconsciente.

Jonghyun ex integrante del grupo SHINee se quitó la vida en diciembre de 2017 con tan solo 27 años

En su carta de despedida admite que la presión de la fama sería la causa de su trágica decisión.

“Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla […] Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso lo estoy pasando mal... ¿Por qué lo elegí?”, se lee en la misiva publicada en Instagram por la cantante Jang Hee Yeon, del grupo Dear Cloud.

Screenshot de la nota de suicidio escrita por Kim Jong-hyun del grupo de K-pop SHINee. La nota fue hecha pública por Jang Hee-yeon, del grupo de rock Dear Cloud, en su Instagram el 19 de diciembre de 2017.

Ahn Sojin, trainee de Baby Kara

Tenía 22 años cuando decidió lanzarse desde el décimo piso de un edificio de departamentos, el 24 de febrero del 2015.

La cantante había caído en depresión luego de que su agencia, DSP Media, decidiera no renovar su contrato por considerar que resultaba ‘muy mayor’ para integrar la agrupación ‘Baby KARA’, y a pesar de haber pasado 5 años entrenando con ellos para debutar como idol Kpop tampoco la consideraron para la nueva agrupación APRIL.

U;Nee, acosada por los anti-fans

Se preparó tres años para debutar como cantante. No obstante, su agencia considero que tendría más éxito si se operaba para conseguir una imagen más sensual. Luego de ello, la hizo aparecer desnuda para Playboy.

Esto generó que las críticas se centraran en su apariencia dejando de lado su talento como cantante. Empezó a ser catalogada como ‘vulgar’ por los anti-fans, quienes le dejaban mensajes de odio.

La cantante y actriz se suicidó a los 25 años. Su agencia explotó su lado sensual provocando el rechazo de sus fans.

Finalmente, el 21 de enero del 2017 decidió ahorcarse en el salón de su casa. Su cuerpo fue encontrado por su madre. Tenía 25 años.