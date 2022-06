“Al fondo hay sitio” sin doña Nelly: ¿por qué Irma Maury abandonó la exitosa serie?

La nueva temporada de “Al fondo hay sitio” está aquí y los fans están desbordando de la emoción. Con gran nostalgia, los flamantes capítulos que se estrenarán a través de América TV nos han mostrado a los Gonzáles viviendo junto a Francesca Maldini, algo inimaginable en los años que estuvo viva doña Nelly. Hablando de ella, miles de espectadores se preguntan si habrá oportunidad de verla de nuevo.

Como se recuerda, la ‘Palomita’ de don Gilberto, interpretada por la actriz Irma Maury, falleció debido a un paro cardíaco, justo cuando se había ganado la lotería. A pesar de que ha fallecido en la trama, el guion de la serie ya ha demostrado que lo impensable se puede volver realidad en cuestión de escenas.

Por ello, el ferviente pedido de la fiel fanaticada para que vuelva ‘Nellycita’ se ha dejado sentir en diversas oportunidades, pero quizás debamos preguntar por qué su intérprete decidió dejar de lado el rol de la matriarca de los Gonzáles pese al éxito que acompañaba a la producción.

Irma Maury como Doña Nelly en "Al fondo hay sitio". Foto: América TV

¿Por qué Irma Maury salió de “Al fondo hay sitio”?

Con el regreso de la nueva temporada de “AFHS”, los fieles seguidores de la ficción han conocido a nuevos personajes aunque también han tenido que asumir la ausencia de muchos otros, entre ellos Nelly Camacho. Si bien ahora se habla de su posible retorno a la trama, fue la propia Irma Maury quien optó por alejarse de su icónico papel en un principio.

“ Me fui de ‘Al fondo hay sitio’ porque estaba cansada y quería vivir más para mí , buscaba hacer nuevas cosas que las hice después, no sé si bien o mal, pero las hice”, expresó anteriormente la actriz a un medio local.

“Ya era demasiado trajín, demasiado trabajo y al final de cuentas ¿para qué?, mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que he hecho, si lo más importante soy yo” , agregó en el diálogo publicado en 2021.

Por lo pronto, no se sabe en qué capacidad podríamos volver a tener de doña Nelly en “Al fondo hay sitio” 2022. Aun así, es probable que el guion pueda cumplir el sueño de los fans con alguna sorpresa inesperada, tal como lo hicieron con los hijos inexistentes de Joel y Fernanda.