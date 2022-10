“House of the dragon”, temporada 2: ¿cuándo llegarían a HBO Max los nuevos capítulos?

Este domingo 23 de octubre, HBO Max estrenó el final de temporada de “House of the dragon”, la serie de televisión spin off de “Game of thrones” que nos aproxima a los miembros de la Casa Targaryen, a partir del reinado de Viserys. Con el capítulo 10 ya en el streaming, miles de fans han quedado impactados con todo lo que se viene para el futuro de Desembarco del Rey y demás territorios de Westeros en la próxima entrega.

Cada vez falta menos para ver la Danza de dragones. La primera temporada de "House of the dragon" sentó las bases para una despiadada guerra. Foto: composición LR/HBO

Danza de dragones, la sanguinaria guerra que fans esperan

(ALERTA DE SPOILER) Según se mostró en el episodio 10 de “La casa del dragón”, Rhaenyra no tenía intención de iniciar una guerra en el reino a pesar de que Aegon fue coronado como el nuevo monarca.

Como era de esperarse, fue Daemon, actual esposo de Rhaenyra, quien no estuvo de acuerdo con el gobernante elegido ni tampoco con la pacífica posición de la mencionada princesa frente a los Hightower.

Sin embargo, la hija de Viserys cambiaría rotundamente su punto de vista luego de la cruel muerte de su pequeño Luke, por culpa de Aemond, uno de los hijos de Alicent.

Lucerys y Arrax son vencidos por Aemond y Vhagar en una pelea rápida e injusta. Foto: composición/HBO Max/House of Wiki/

¿Qué pasará en la temporada 2 de “House of the dragon”?

George R. R. Martin, creador del universo de “Juego de tronos”, anticipó que, desde su perspectiva, “La casa del dragón” debería extenderse por cuatro temporadas para retratar correctamente Danza de Dragones, la sanguinaria guerra civil que fans esperan ver con ansias.

Pero no se sabe qué planes tendrá HBO para su serie de TV. Aun así, el showrunner Ryan Condal adelantó algunos detalles, en entrevista con Deadline.

“La segunda parte alcanzará los ritmos que la gente esperaba de la mitad de ‘Juego de Tronos’, pero se habrá hecho a conciencia, y los espectadores sentirán las tragedias porque nos lo hemos propuesto”.

Asimismo, reveló que incorporarán “caminos naturales hacia momentos de frivolidad” en el drama. Ello se traduce en añadir un poco más de comedia.

El dolor de Rhaenyra marcó el final de "House of the dragon". Foto: captura de HBO Max

¿Cuándo saldría la temporada 2 de “House of the dragon”?