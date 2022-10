Si luego de ver “House of the dragon” en HBO Max eres de los que le da play a “Rick y Morty”, lamentamos informarte que no habrá nuevo capítulo este domingo 16 de octubre. Como se sabe, la serie de televisión creada por Justin Roiland y Dan Harmon estaba en plena emisión de su temporada 6, por lo cual se suponía que iba a estrenar su episodio 7 en la mencionada fecha. Sin embargo, Adult Swim ha informado una triste noticia.

La temporada 6 de "Rick y Morty" contará con un total de 10 capítulos. Foto: HBO Max

De acuerdo con lo publicado en sus redes sociales, la producción entrará en hiatus. Es decir, suspenderán las transmisiones de su animación estrella. No obstante, no será por un lapso indeterminado, pues ya han dado a conocer cuándo retomarán los lanzamientos semanales.

“‘Rick and Morty’ regresa el 20 de noviembre”, se lee en el anuncio de las cuentas oficiales de la serie. “Por favor, utilice este tiempo para ampliar su mente en la preparación para el resto de la temporada”, agregan en su mensaje, que viene acompañado de una imagen de los protagonistas con el texto “nos vemos en seis semanas”.

Adult Swim confirma que "Rick y Morty 6" volverá a emitirse el 20 de noviembre. Foto: captura de Twitter

Por su parte, HBO Max ha presentado un comunicado similar:

HBO Max reafirma hiatus de "Rick y Morty 6". Foto: captura de Twitter

“Rick y Morty 6” se suspende, pero deja emocionante tráiler

Con base en lo comentado, todo indica a que Adult Swim estaría solo calentando motores con el fin de emocionar a sus fans con los cuatro capítulos que aún quedan por estrenar. En ese sentido, antes de entrar en hiatus, lanzaron un tráiler oficial.

El clip, si bien compila partes de capítulos anteriores, incluye momentos de los próximos episodios y algunos adelantos de lo que vendrá para la familia Smith, como la revelación de que Summer está embarazada y más.