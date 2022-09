“Rick y Morty 6”, capítulo 2 ONLINE: ¿dónde, cuándo y a qué hora ver el segundo episodio?

Sabemos que estás emocionado/a por el capítulo 4 de “House of the dragon”; no obstante, esta serie de televisión no es la única que prepara novedades en HBO Max. Esta vez, nos referimos a la temporada 6 de “Rick y Morty”. Esta producción animada de Adult Swim, creada por Dan Harmon, lanzará su episodio 2 en el streaming y continuará explorando los desastres del multiverso.

Como se recuerda, la entrega pasada nos mostró el regreso de Rick malvado, por lo cual los protagonistas corren peligro de muerte. Por ello, si no quieres perderte el próximo lanzamiento, a continuación te dejamos más detalles.

Avance de “Rick y Morty” temporada 6, capítulo 2

“Rick y Morty” temporada 6, capítulo 2 - fecha de estreno

El capítulo 2 de “Rick y Morty” llegará a HBO Max este domingo 11 de septiembre. Así, cuando termines de ver el nuevo episodio de “La casa del dragón”, puedes conectarte con el próximo estreno del show animado.

¿A qué hora se estrena “Rick y Morty” temporada 6, capítulo 2 en mi país?

“Rick y Morty” lanza los capítulos de su temporada 6 luego de los estrenos semanales de “House of the dragon”. De ese modo, si vives en el Perú, podrás ver el episodio 2 a las 10.00 p. m. A continuación, te dejamos más horarios según tu país.

Colombia, México y Ecuador: 10.00 p. m. del 11 de septiembre

Venezuela, Paraguay y Bolivia: 11.00 p. m. del 11 de septiembre

Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 a. m. del 12 de septiembre.

HBO Max confirma horario de estreno para la temporada 6 de "Rick y Morty". Foto: captura de Twitter

Temporada 6 de “Rick y Morty” - sinopsis oficial

Es la sexta entrega y Rick y Morty han vuelto. Retomamos la historia donde la dejamos, peor de lo que parecía y con la suerte por los suelos. ¿Conseguirán recuperarse para vivir más aventuras? ¿O se verán arrastrados por un océano de orina? ¡¿Quién sabe?! ¡Familia! ¡Intriga! ¡Un grupo de dinosaurios! ¡Más pis! Otra temporada imperdible de tu serie favorita.