HBO Max se desmorona: eliminaron 6 películas sin que te des cuenta, ¿el inicio del fin?

¡Quién lo iba a pensar! HBO Max ha acaparado la atención de los medios y causado preocupación entre sus suscriptores, debido a que los planes de la nueva administración de Warner Bros. han firmado la ‘sentencia de muerte’ del streaming. De hecho, se acaba de hacer oficial su fusión con Discovery Plus, que se verá materializada en 2023.

Aun así, las primeras señales de cambio ya se han empezado a sentir. De acuerdo con un reciente reporte de Variety, se decidió retirar silenciosamente contenido de la videoteca de la plataforma. Si bien esta medida no es ajena a este tipo de servicios, lo ‘raro’ está en que son contenidos HBO Max Originals.

Lo que no se quería, sucedió. Warner Bros anunció que HBO Max y Discovery Plus ser fusionaran. Foto: Warner Bros.

Los títulos eliminados fueron “Las brujas” (remake estrenado en 2020 de la original homónima de 1990), “Encurtido en el tiempo”, “Confinados”, “Sueños de Marte”, “Superintelligence” y “Los reyes de Baltimore”.

Esto, en teoría, no debería pasar, puesto que se supone que son producciones propias y no de terceros, por lo cual no habría de por medio los mismos pagos que los títulos ajenos. Además, a diferencia de la pronta salida de la saga “Harry Potter”, estos recortes no fueron anunciados.

Por lo pronto, no se tiene claro la razón detrás de esta purga. En tanto, Variety mencionó que esto podría ser parte de un movimiento para reducir costos por algo que no les genera ganancias y obtener una deducción fiscal. Esto último estaría ligado a la cancelación de “Batgirl”.

Se espera que quiten aún más contenidos, sobre todo porque HBO Max entrará en proceso de reestructuración ante la llegada de un nuevo servicio unificado.