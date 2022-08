Netflix, HBO Max y Disney+ estrenan potenciales series en agosto: ¿guerra del streaming?

Superhéroes, batallas medievales y guerras espaciales llegan este agosto al streaming. Marvel, DC Comics y Star Wars se disputan el trono.

"She-Hulk", "The Sandman", "Andor" y "House of the dragon" estrenan sus primeras temporadas este mes de agosto. Foto: composición LR/Netflix/HBO Max/Disney+