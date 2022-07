Si eres potterhead de verdad, sabrás que Harry Potter celebra su cumpleaños 42 este domingo 31 de julio. Si bien los fans se enamoraron del personaje desde los libros escritos por J.K. Rowling, su adaptación cinematográfica fue la magia que convirtió al ‘Niño que vivió’ en todo un fenómeno de la cultura popular, que invadió el streaming con su llegada a HBO Max.

Como se recuerda, la plataforma de streaming se lanzó en 2020 con el catálogo completo de Harry en su videoteca de contenido. Esto sin duda fue una atractiva propuesta para los admiradores del Wizarding World.

La saga de "Harry Potter" cuenta con 7 libros y 8 películas. Foto: Warner Bros.

Sin embargo, ahora hay una mala noticia que ningún expectro patronum podrá alejar: las ocho películas de la franquicia ya tienen fecha de salida de la plataforma. ¿Cuándo se van? De acuerdo con lo reportado por la revista Variety, desde “La piedra filosofal” hasta “Las reliquias de la muerte parte 2″ dejarán el servicio el 31 de agosto.

Por lo pronto, el mencionado portal aclara que el movimiento no afectará a las cintas de la saga “Animales fantásticos”.

No obstante, hay una importante aclaración: esto solo se dará en aquellas cuentas que hayan sido registradas en Estados Unidos. Esto ocurre debido a que, por cuestiones de licencia en aquel país, los derechos de distribuciones pasarán a manos de Peacock, el streamer de la cadena NBC Universal.

Por ello, aún no se tiene claro cuál será la situación para Latinoamérica, aunque se espera que no haya mayores cambios, ya que Peacock no tiene servicio en nuestra región.