“Doctor Strange 2”, estreno en Disney Plus: conoce cuándo y a qué hora podrás ver el film

El multiverso de la locura está por llegar a Disney Plus con “Doctor Strange 2”, la más reciente apuesta cinematográfica del UCM con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen.

Doctor Strange buscará encontrar el equilibrio entre realidades en "In the multiverse of madness". La aventura pronto llegará a Disney Plus ¿Wanda es la villana? Lo descubrirás dentro de poco. Foto: composición/The Direct/Disney Plus

