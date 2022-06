Este domingo 19 de junio se celebra el Día del Padre en el Perú. Para festejar estas fechas, miles de personas destinan su tiempo para todo tipo de actividades, desde ir al cine o hasta ir a un restaurante para degustar platillos especiales, aunque muchos hijos (as) en realidad prefieren pasar el rato con sus papás en casa, con una buena historia de fondo.

Si quieres ver una película con él, tenemos una nota sobre eso; si prefieres una serie, también hay un artículo con algunas recomendaciones. En este caso, hablaremos de Disney, sí, la firma que nos ha presentado modelos a seguir desde hace años.

Por ello, si quieres viajar a tu niñez junto a tu ‘papi’, hemos armado una lista con algunos de los progenitores más recordados de la compañía de Mickey Mouse. Aquí te los presentamos, sin un orden en particular.

Este domingo 19 de junio se celebra el Día del Padre. Foto: difusión

Rey Tritón - “La Sirenita”

Tritón es uno de los padres clásicos de ‘La casa del ratón’. Él solo quiere proteger a sus hijas, sobre todo a Ariel, la menor y más rebelde de todas. Cuando descubre que la sirena pelirroja salvó a un humano de morir, pese a que no tenía que siquiera acercarse a uno de ellos, el rey de los siete mares dictamina un severo castigo.

Pasado el tiempo, y luego de que Ariel va al mundo terrestre, él destina todas sus fuerzas a traerla de vuelta, pero no cuenta con que Úrsula está detrás de todo esto. Poco pasa para que enfrente a la poderosa bruja e, incluso, no duda en hacer que lo tomen a él en lugar de su pequeña.

Al final, con todo el amor que puede ofrecer, decide desprenderse de la joven y dejarla vivir su propio destino, en una de las escenas más famosas en la franquicia de las princesas.

Geppetto - “Pinocho”

Con el reciente tráiler para el remake de “Pinocho” de Disney, se nos ha dejado en claro que el gran anhelo del afable Geppetto siempre fue tener su propio hijo. Sueña y desea tener esa responsabilidad, y esta pronto se le cumple gracias al apoyo de la Hada Azul, quien le da vida a una marioneta de madera.

El anciano pone todo su empeño en ser un buen padre y trata de hacer siempre lo correcto por su nuevo heredero. Aunque la vida del muñeco se desvía un poco debido a las malas decisiones que toma, eso no detiene al señor.

Marlin - “Buscando a Nemo”

Cómo olvidar a Marlin. Es probablemente el papá más famoso de Disney/Pixar, pues cuando su hijo rebelde fue atrapado por un buzo, no dudó ni un segundo en salir a buscarlo. De ese modo, junto a Dory, cruzó por los océanos más problemáticos, inundados de tiburones, hasta llegar a calle P Sherman Wallaby 42 Sídney.

Su incansable búsqueda lo llevó hasta la peligrosa Corriente Australiana Oriental y luego, por si no fuera ya demasiado para el pobre pez, estuvo a punto de ser devorado por un pelícano. No obstante, nada lo detuvo y encontró a su pequeño.

Bob Parr - “Los Increíbles”

Bob Parr no es solo un superhéroe con una identidad secreta en “Los Increíbles”, también es un ejemplo a seguir. Aunque en la primera película se arrepiente constantemente por haber dejado sus días de gloria en el pasado, ello no lo alejó del rol paterno en su familia junto a Elastic Girl, y no dudó en protegerlos, aun si su vida corría peligro.

Cuando se estrenó la secuela, vimos su faceta de padre aún más marcada, pues —mientras su esposa se encargaba de los malos—, él hacía lo imposible por lograr mantener el orden en su casa.

Mufasa - “El rey león”

Cuando se trata de padres de Disney, el icónico Mufasa de “El rey león” es probablemente la primera opción que a muchos se les viene a la cabeza, y la razón está ligada a las valiosas lecciones de vida que dejó para su hijo, Simba, y para muchos espectadores.

Pese a tener el cargo más importante en la cadena alimenticia de la sabana africana, respeta a cada ser que habita su reino, gracias al ciclo de la vida. Asimismo, tiene tiempo para divertirse con su cachorro, al mismo tiempo es muy protector con él, incluso cuando ya es un espíritu en el cielo de los sabios héroes de generaciones pasadas.