Escena post crédito de “Ms. Marvel” la conecta con “Spider-Man: no way home”

Alerta spoiler. “Ms. Marvel” estrenó su primer episodio el 8 de junio en Disney+, publicación que trajo a la joven actriz Iman Vellani como Kamala Khan (Ms. Marvel).

A diferencia de otras producciones, nos muestra una serie juvenil bastante colorida, muy al estilo del clásico “Scott Pilgrim vs. the world”. Además, algo que la diferencia es que en su primer capítulo nos revela una escena post crédito que la uniría a la película de “Spider-Man: no way home”.

En dicha secuencia, aparece el agente Cleary del Departamento de Control de Daños. Si no recuerdas quién era y la función que tenía, continúa leyendo esta nota.

Vellani asegura que "hay muchas cosas que se han agregado al storytelling para apoyar (a Kamala) en su viaje de autodescubrimiento”. Foto: Marvel Studios

Escena post crédito de “Ms. Marvel”

En la mencionada parte, aparece el agente Clearly del Departamento de Control de Daños de los Estados Unidos. Este personaje fue visto por primera vez en “Spider-Man: no way home” al investigar al Spidey de Tom Holland, que se vio involucrado en la batalla de Londres, en la que murió Mysterio (Jake Gyllenhall).

Clearly interrogó a varios allegados de Peter como Michelle (Zendaya), Ned Leeds (Jacob Batalon) y la tía May (Marisa Tomei).

El agente Clearly interrogando a Ned Leeds en "Spider-Man: no way home". Foto: Marvel Studios

En la secuela post crédito de “Ms. Marvel”, la agente Deever, interpretada por Alysia Reiner, aparece junto a Clearly, a quien le enseña un video de Kamala en donde muestra sus recién adquiridos poderes, otorgados por un brazalete familiar.

¿Cuándo ver el próximo episodio de “Ms. Marvel”?

Todos los miércoles se estrena un nuevo episodio de “Ms. Marvel” vía Disney+. La serie contará en total con seis capítulos.