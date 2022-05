Tráiler de “She-Hulk” nos presenta la primera imagen de Jameela Jamil como Titania

Para sorpresa de todos y sin previo aviso, Marvel estrenó el tráiler de una de sus próximas series que llega a Disney Plus, “She-Hulk”. La historia se centrará en Jennifer Walters quien tendrá que llevar una doble vida debido a sus nuevos poderes adquiridos, los cuales aprenderá a controlarlos junto a Hulk de Mark Ruffalo.

Si bien el tráiler ha creado polémica entre los fanáticos debido a los efectos CGI, el nuevo avance nos ha traído varias sorpresas y nos ha brindado un primer vistazo de la villana Titania de Jameela Jamil y al villano de Spider-Man, Frog-Man.

Jameela Jamil será la encargada de dar vida a la villana Titania. Foto: composición/ Twitter/ Marvel Comics

Titania, la villana que enfrentará Jennifer Walters

Titania/ Mary MacPherran será interpretada por Jameela Jamil. El personaje ficticio que aparece en los comics de Marvel fue creado por Jim Shooter y fue introducida en “Secret wars #3″ en 1984.

Desde entonces se ha convertido en la rival de She-Hulk, siendo miembro de varias encarnaciones de Masters of Evil y de The Frighful Four.

Cabe resaltar que, McPherran es la segunda supervillana de Marvel en usar el nombre de Titania. La primera fue una luchadora y miembro de The Grapplers que fue asesinada por el Azote del Inframundo.

Primera imagen de Jameela Jamil como Titania. Foto: Disney Plus

¿Quién es Jameela Jamil?

La actriz interpretó a Tahani en la serie “The good place” de Netflix, la cuál cuenta con 4 temporadas disponibles y nos muestra una mirada profunda y filosófica de los conceptos del bien y el mal.

Para la intérprete inicialmente fue insoportable interpretar a Tahani ya que la deshonestidad y narcisismo del personaje no eran de su agrado. “Ella era una pesadilla. No podría entablar una amistad con alguien como Tahani, pero eso hace que sea aún más divertido tratar de amarla”, dijo Jameela sobre la personalidad del personaje.

Jameela Jamil como Tahani en "The good place". Foto: Netflix

Tráiler y fecha de estreno de “She Hulk”