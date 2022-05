“House of the dragon”, tráiler: disputa por el trono de hierro y llegada de los Stark

Fanáticos de “Game of thrones” ya pueden ver un nuevo tráiler de “La casa del dragón”, la primera serie spin off de la historia de HBO Max. Como era de esperarse, dragones, luchas y traiciones anticipan la llegada de esta trama.

La serie, que llega a mitad del 2022, cuenta la historia de la Casa Targaryen 200 años antes de los eventos épicos de “Juego de tronos”. Entre los personajes que veremos tenemos al Rey Viserys I, la Princesa Rhaenrya, la primera hija de Viserys y al príncipe Daemon, el hermano menor de Viserys.

Tráiler de “House of the dragon”

¿Qué veremos en “La casa del dragón”?

Con la serie explorando las acciones de la familia Targaryen en Westeros 200 años antes, fanáticos esperan que el spin off represente el evento conocido como la Danza de los dragones, la guerra civil de los Targaryen, en sus capítulos.

Spin off de Game of thrones está en desarrollo. Foto: composición/HBO

La ficción ha sido escrita por Miguel Sapochnik (quien ya ha dirigido episodios importantes de GOT), Ryan J. Condal y el productor ejecutivo y autor de la saga original de libros George R.R. Martin.

Aunque la temporada final de “Game of thrones” dejó a algunos fanáticos sintiéndose decepcionados, “House of the dragon” parece estar lista para ofrecer un regreso épico a la historia creada por George R. R. Martin, sobre todo tras anunciarse que el nuevo programa de HBO ha tenido una inversión mayor que a la de su predecesora.