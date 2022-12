Han pasado 21 años desde el estreno de la primera entrega de “Shrek” y 12 desde que vimos el último largometraje enfocado en el ogro verde. Los fans esperan aún poder ver más del protagonista, Fiona, Burro y compañía; sin embargo, los planes para una quinta parte parecen haberse congelado, aunque no han quedado olvidados del todo.

"Shrek" se ha ganado el corazón de los fans y es una de las películas animadas más famosas de todos los tiempos. Foto: compsoición LR/Polygon

“Shrek 5″: ¿veremos en algún momento la película?

Durante el estreno de “Puss in boots: the last wish”, la secuela del spin-off del Gato con botas, en el Red Sea Film Festival, Antonio Banderas (actor de voz del felino) encendió las alarmas entre los seguidores, puesto que comentó acerca de una potencial continuación del ogro.

“Llevo casi 20 años con este gato. La primera vez que hice el Gato con botas, estaba trabajando en Broadway, así que hice mi primera sesión allí. Ahora he hecho cinco películas. Probablemente, habrá otra, y Shrek probablemente volverá” , dijo en entrevista con Deadline.

Como se sabe, hubo planes de estrenar “Shrek 5″ en 2019, pero no se llegó a materializar nada y esta es de las primeras veces que se habla de la continuación desde aquel entonces.

“Shrek”, un cambio de imagen para Antonio Banderas

“La máscara del zorro” y “Shrek” fueron de las primeras puertas de entrada a Hollywood para Antonio Banderas. El actor, actualmente de 62 años, agradece a ambas propuestas por ayudarle a cambiar la imagen de la visión de un español en el mercado americano.

“Cuando llegué a Estados Unidos, muchos de los actores con los que trabajé me dijeron que, si vas a quedarte en Estados Unidos, vas a interpretar a los malos y a los villanos. Negros, españoles y árabes son los malos”, expresó Banderas.