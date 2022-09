Cine y series 30 SET 2022 | 12:48 h

“Bones and all”: Timothée Chalamet es un romántico y macabro caníbal en nuevo tráiler

El director de “Call me by your name”, regresa con una turbia historia llena de sangre, pasión y sexo protagonizada por Chalamet y Taylor Russell.

Timothée Chalamet y Taylor Russell protagonizan "Blood and all", del mismo director de "Call me by your name". Foto: composición/Warner Bros.