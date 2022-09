Para finales de los 80 e inicios de los 90, Jean-Claude Van Damme era una estrella en ascenso. Luego de que casi fuera Depredador para “Predator” de 1987, su gran oportunidad llegó con “Contacto sangriento”, en la que compartió roles con el famoso Bolo Yeung. De ese modo, su naciente éxito lo acercó a “Street fighter: la última batalla”, la adaptación live action del icónico videojuego de Capcom, estrenada en 1994, en la que dio vida al coronel Guile.

A pesar de que auguraban grandes dosis de acción, la película tuvo relativo éxito en la taquilla, pero no en la crítica ni entre los fans. Sin embargo, la pesadilla no solo se encontró en el producto final, sino también en el proceso de desarrollo del proyecto.

Un actor que no pudo ver el estreno

En 2018, el medio británico The Guardian se adentró en los secretos detrás de “Street fighter”. El artículo contó con la guía del propio director del film, Steven de Souza, quien se animó a revelar detalles inéditos de su obra, más de 20 años después.

Uno de los tristes momentos que se vivió en el rodaje fue protagonizado por Raúl Juliá. El actor era muy famoso y su papel de Homero en “Los locos Addams” le había dado aún más reconocimiento. Sin embargo, para “La última batalla”, su salud estaba muy desgastada.

“Recibí una llamada de nuestro asesor de vestuario. Se había adelantado un día a nosotros para conocer a Raúl y me dijo: ‘Tenemos un problema. Tiene un aspecto espantoso; parece un esqueleto’. Pensamos: ‘Dios, ¿qué vamos a hacer? No podemos ponerlo en cámara’”, recuerda de Souza.

La salida fue esperar grabar sus escenas hacia el final, con el objetivo de que ganara algo de peso en el tiempo que tenía. Si bien logramos tener a Juliá como el general M. Bison, un cáncer evitó que pudiera ver el estreno de la cinta.

Raúl Juliá interpretó a Homero en 1991 y en 1993, para dos películas de "Los locos Addams". Foto: SensaCine

Van Damme, un descontrol de drogas y ego

El elenco de “Street fighter” estuvo formado por jóvenes y actores poco conocidos. Por lo cual, como era de esperarse, la presencia de Van Damme reunía los factores para convertirlo en la superstar intocable del set. Así lo reveló de Souza, quien contó que había un problema serio con su protagonista: la cocaína.

“No podía hablar de ello en aquel momento, pero ahora sí: Jean-Claude estaba muy drogado . El estudio había contratado a un cuidador para que se ocupara de él, pero por desgracia el propio cuidador era una mala influencia”, comentó el filemaker.

“Jean-Claude se ponía enfermo tantas veces que tuve que buscar en el guion otra cosa que filmar; no podía quedarme sentado durante horas esperándole”, agregó.

No solo era una persona difícil para trabajar, sino que tenía una lista de exigencias para su tiempo en el rodaje. Según informa The Guardian, Van Damme tenía la suite presidencial del hotel en el que se hospedaban, con un gimnasio en su habitación.

Este ambiente de ‘divo’ se materializó también en las filmaciones. De acuerdo con el medio, Jean-Claude solía tomarse mucho tiempo a solas antes de sus escenas. En una ocasión, una secuencia tomó medio día en grabarse, cuando solo debería haberse traducido en una hora de trabajo.

"Street fighter", la película de 1994, tuvo a Jean Claude Van Damme como su protagonista. Sin embargo, el proceso de producción fue muy complicado. Foto: composición LR/ Universal

Romance secreto con una estrella pop

Cuando la producción de “Street fighter” ya estaba en marcha, los encargados del rodaje notaron que faltaba una actriz para Cammy. Así, se propusieron tener en sus filas a la superestrella de la música pop Kylie Minogue. No obstante, no vieron venir que entre ella y Jean-Claude Van Damme no tardarían en extenderse lazos más allá de lo profesional.

Este hecho se consideraba un secreto a voces por muchos años, hasta que el propio actor belga lo confesó, en entrevista con The Guardian en 2012: “ Sí. Sucedió. Estaba en Tailandia, tuvimos una aventura . Un dulce beso, una hermosa relación sentimental”.