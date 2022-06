“Thor: love and thunder”, primeras reacciones: “Tiene apetito por la destrucción”

“Thor: love and thunder” ya tiene sus primeras reacciones y no podrían ser más positivas. En redes sociales, los fanáticos que ya han podido ver la película destacan el trabajo de Taika Waititi, así como las actuaciones de Natalie Portman, Chris Hemsworth y Christian Bale. La cinta está llena de humor, acción y emotividad.

La cinta se estrena en julio y su preventa ya está disponible, pero, como todo largometraje del UCM, primero viene la premiere. Tras la presentación, como es habitual, miembros de la crítica especializada ya han dejado sus impresiones sin spoilers en Twitter.

¿Qué dice la crítica de “Thor: love and thunder”?

En general, los comentarios son positivos. Algunos señalan que esta es la película de Thor favorita, mientras que otros destacan la honestidad con la que se cuenta la historia, además de la química entre todo el reparto.

Thor y Korg en el tráiler de "Thor: love and thunder". Foto: Marvel Studios

A continuación, te dejamos las opiniones más resaltantes de “Thor: love and thunder” que se pueden encontrar en redes.

Ana, de Pop Con

“Ya pude ver ‘Thor: love and thunder’ y es un descontrol al mejor estilo Taika Waititi. Su sello está más presente que nunca, pero también hay una gran oscuridad que aporta el personaje de Christian Bale. Tiene mucha más acción y drama que romance y dos buenas escenas post-créditos”.

Courtney Howard, de Variety

“‘Thor: love and thunder’ tiene apetito por la destrucción y las risas. ¡Es totalmente genial! Taika Waititi ofrece un espectáculo subversivo e irreverente. Gran historia, apuestas y construcción de personajes. Chris Hemsworth y Natalie Portman, soberbios. Russell Crowe y Christian Bale se deslizan fácilmente en su mundo”.

"Thor 4" estrenará el 8 de julio de 2022. Foto: Marvel

Pedro J. García, de ECartelera

“¡Cómo he GOZADO cada minuto de ‘Thor: love and thunder’. Loquísima y extravagante pero a la vez centrada y emocional. Puro Taika Waititi otra vez. Bale da miedo. Portman lo peta. Visualmente gloriosa. Y aunque no sea decir mucho, con diferencia la película más queer de Marvel.

Kirsten Acuna, de Insider

“¡Guau! ‘Thor: love and thunder’ es genial! La mejor entrada en la Fase 4 por detrás de ‘Shang-Chi’ y ‘No way home’. Me reí. Lloré. Luego me reí y lloré un poco más, en ese orden. A Natalie Portman finalmente se le da lo que le corresponde. La Dra. Jane Foster es más que digna de ser Mighty Thor. Christian Bale es fenomenalmente amenazante como el villano Gorr, el Carnicero de Dioses. Me dio algunas vibras del Joker de Heath Ledger de ‘El Caballero de la Noche’ en un momento”.

La duración de "Thor: love and thunder" será de poco menos de 2 horas. Foto: Marvel Entertainment

Rachel Leishman, de The Mary Sue

“¡Maldición! ‘Thor: love and thunder’ es la combinación perfecta de Taika en su mejor momento con comedia y un puñetazo en el estómago, todo en uno. Dejé esta película emocionalmente satisfecha mientras sollozaba y era simplemente perfecta. Tenemos una banda sonora de rock de papá. En palabras de mis nuevos personajes favoritos: AHH”.

“Thor: love and thunder” se estrena en cines peruanos el próximo 7 de julio.