“Encintados”: la reflexión del amor LGTBIQ+ y maternidad lésbica a través de la comedia

A poco de haber lanzado su comentado tráiler, “Encintados” ya prepara su estreno en las salas. Protagonizada por Magdyel Ugaz, Teresita en “Al fondo hay sitio”; Ximena Palomino, de “Junta de vecinos”; y el argentino Benjamín Amadeo, un rostro conocido para las y los fans de “Casi ángeles”. Detrás de la propuesta, que es una coproducción con Argentina, quien se luce en la silla del director es Gianfranco Quattrini (”Planta madre”).

La película nos aproxima a Sofía (Ugáz) y Martina (Palomino), una pareja de mujeres lesbianas que persiguen sin cesar el sueño de convertirse en madres, aunque no les ha ido muy bien con la inseminación artificial, y el dinero ya se ha convertido en traba.

Sofía y Martina quieren ser madres, pero sus recursos se agotan y el sueño se hace cada vez más distante. Foto: Bf distribution

Como si las fuerzas del destino se conjugaran por una noche, ambas cenan junto al padre de Martina -quien no está muy de acuerdo con la relación de su hija-; durante esta reunión, los empleados del restaurante se acercan a ellos con un juego de azar.

Incrédulas prueban suerte y ganan un viaje a Cusco. Ahí conocen a Facundo, un argentino que busca cambiar el rumbo en su vida: atraer lo bueno y despojarse del miedo al riesgo

Es así como los tres personajes unen sus caminos de la forma más impensada: las mujeres, motivadas por sus anhelos de formar su propia familia homoparental, idean un plan que involucra al crédulo turista para lograr que la joven interpretada por Ximena Palomino quede embarazada.

Para esto emplean diversas maneras. Ya en Lima descubren que, efectivamente, Martina está en cinta. Sin embargo, sus sueños pronto se convierten en una hilarante secuencia de contratiempos, cuando Facundo descubre que la mujer de su aventura cusqueña espera un hijo suyo.

Por ello, decide regresar a Perú y el resto de lo que continúa se puede incluso deducir desde el propio tráiler.

Con figura y forma

Cuando se anunciaron las cintas de “Asu Mare” una y luego otra, la respuesta del público fue bastante predecible: unos mencionaban que es bueno el ‘bacilón’ y que si no quieren verla no lo hagan, otros comentaban que el cine peruano está cada vez peor, mientras que algunos se contenían en opiniones neutrales.

No obstante, el sentir general fue: piden cambios, pero los hicieron los filmes más taquilleros. En conclusión: hipocresía y más hipocresía.

Gianfranco Quattrini es el director de "Encintados". Foto: difusión

En el caso de “Encintados” se percibe algo diferente. No es una trama enrevesada que pueda postularse a un Óscar, pero sí que vale la pena darle una oportunidad porque se sale del molde, a su modo, de otros productos prefabricados de las típicas comedias tipo Tondero.

Bajo la lupa de Quattrini, enmarcada en un género que busca hacer reír, este filme nos muestra una reflexión sobre el amor LGTBIQ+ aplicado a una realidad actual. Asimismo, exhibe una dramática lucha de dos mujeres lesbianas por ser madres, en un país en el que para el Estado no existen como tal.

Si bien la intensión del director no fue estructurar una crítica social, ni mucho menos usar su largometraje como arma política para hacer un cambio en el país, con este proyecto logra tocarnos fibras del corazón. Claramente no lo hace desde el desgarrador llanto de un drama, pero sí desde una cómica historia con la que se puede empatizar. Así lo reveló en entrevista con La República, durante la función de prensa el último lunes 23 de mayo.

“La película no está enfocada en una identidad de género puntual, sino habla de los seres humanos. Todos los compartimos, todos sentimos amor, todos tenemos el derecho a tener una familia, más allá de cómo lo podamos constituir”, expresó el cineasta.

“Dejamos atrás las etiquetas, estamos en otro nivel, donde lo que importa es nuestra propia humanidad y creo que ahí es donde podemos empezar a hablar, conversar y entender que todos estamos mucho más cercanos de lo que podría parecer, por poner etiquetas de cuál es la identidad del uno o del otro”, agregó.

Por su parte, “Encintados” ha significado un paso más de aprendizaje para Ugaz, quien -en conversación con este medio- declaró ser “una persona muy insegura” en diferentes situaciones, pero encontró en Sofía el rol de una mujer fuerte y fiel a sí misma.

“Ella es lesbiana y lo verbalizó y contra la sociedad, que muchas veces le debe haber hecho comentarios homofóbicos o cosas muy desatinadas o muy desafortunadas. Siento que es una mujer que se atreve”, relató.

Magdyel Ugaz conversó con La República sobre su personaje en "Encintados". Foto: La República

Claro que todo lo mencionado anteriormente responde solo a esta historia en particular. No entra en consideración, en base a cuestionamientos, si lograron una representación fiel de la vida real a través de sus personajes.

Sofía y Martina en escena de "Encintados". Foto: Bf distribution

Las estrellas no siempre brillan

El hecho de que en la mayoría de películas peruanas haya rostros conocidos casi a cada cambio de plano es por una sencilla razón: usan lo que vende más y mejor si tienen más fans. “Encintados” no necesariamente cae en eso.

Es decir, Magdyel Ugaz es una figura bastante popular en la TV y el cine local, pero no se ahoga en un mar de estrellas como lo hacen protagonistas en cintas como “A los 40″, “Recontra loca”, la propia “Asu mare”, en donde hay cameos por doquier.

Además, este filme deja una sensación que menos, es más, aunque hubiésemos apreciado tener muchas más escenas de Jely Reátegui, cuya chispa de gracia natural es el toque que calza perfecto con la del comediante Job Mansilla.

Job Mansilla y Jely Reátegui son dos de las chispas de comedia que te sacarán más de una carcajada. Foto: Bf Distribution

Conciencia con polémica: críticas contra la película

En líneas anteriores mencionamos que “Encintados” fue objeto de críticas. Y es que cuando anunciaron el proyecto y difundieron los primeros detalles de la trama y un tráiler promocional, los potenciales espectadores no estuvieron contentos del todo, no solo por el hecho de lograr un fin por el medio que fuese, sino que también diversos usuarios y usuarias consideraron que no se estaba haciendo una buena representación de la comunidad LGTBIQ+, en especial de las personas bisexuales y lesbianas.

“Encintados” estuvo rodeada de polémica cuando difundieron los primeros detalles de su trama. Foto: Infobae

Esto llevó al director, Gianfranco Quattrini, a enviar mensajes para calmar a la audiciencia.

Por lo pronto, te comentamos que “Encintados” llegará a los cines este jueves 26 de mayo . Más allá de la polémica, la película te hará reír, ponerte ‘filin’ y, dentro de todo, entender ¿A quién? Descúbrelo tú mismo (a).