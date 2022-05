Lo nuevo en cartelera peruana: los estrenos de cine del 19 al 26 de mayo del 2022

Twenty One Pilots: Cinema Experience (Cineplanet, Cinemark, UVK y Cinépolis)

Sipnosis: Un viaje al interior de las mentes del dúo ganador del premio GRAMMY Twenty One Pilots, con la épica celebración del lanzamiento del álbum Scaled And Icyde 2021, que llegará a los cines de todo el mundo el 19 de mayo, con reposiciones en salas exclusivas el 22 de mayo. Vuelve a disfrutar de la psicodélica reinvención del cine y la actuación en vivo, pero esta vez a gran escala. Con el sonido y video remasterizados para la gran pantalla, y con material inédito, la Experiencia cinematográfica de Twenty One Pilots te sumerge en el catálogo y la imaginación eclécticos de uno de los artistas más creativos de la música.