Luego de meses de intriga, “Doctor Strange 2″ finalmente se ha estrenado. Además de toda la acción, uno de los aspectos que los fans querían ver con ansias eran los supuestos cameos que tendría la película. Si bien hubo mucha expectativa, y muchos esperaban una retahíla de ambiciosas presencias multiversales, los espectadores tuvieron una reacción mixta frente a la sangrienta escena de los Illuminati.

Elizabeth Olsen y la destrucción de los Illuminati fue una de las escenas más violentas del UCM. Foto: composición/ Marvel

En este grupo de superhéroes, cuya fugaz muerte desató una ola de memes, los admiradores sospechaban que podrían conseguir a Tom Cruise como una versión alterna de Iron Man, debido a lo que creyeron ver en los tráilers. Sin embargo, ello no pasó y el misterioso ser resultó ser Monica Rambeau como una variante de Capitana Marvel.

No obstante, tener a Cruise en el reparto sí estuvo considerado en un principio. Así lo reveló Michel Waldron, guionista de “In the multiverse of madness”, a la revista Rolling Stone (vía The Direct).

“Quiero decir, ¡no hay ningún corte de Tom Cruise! Pero me encanta Tom Cruise, y le dije a (el presidente de Marvel Studios) Kevin (Feige) en un momento dado que sí podíamos conseguir el Iron Man de Tom Cruise . Recuerdo haber leído sobre eso en Ain’t It Cool News en su día, que Tom Cruise iba a ser Iron Man”.

Tom Cruise como una versión alterna de Iron Man sí fue considerada. Foto: Composición / Marvel.

En ese sentido, el citado medio le pregunto al ejecutivo si en alguna ocasión, debido a todo el hype que habría, se acercaron al protagonista de “Misión imposible” para concretar su cast. A esto, Waldron respondió lo siguiente: “No lo creo. Creo que nunca fue una opción, debido a la disponibilidad” .

Como se recuerda, a Cruise le ofrecieron el papel del Hombre de Hierro en las primeras etapas de desarrollo del UCM, hasta que eventualmente el rol recayó sobre Robert Downey Jr.

Ahora, pese a contar con la oportunidad del multiverso de habilitar esta opción, todo apunta a que Marvel no se molestó en intentar una reunión, debido a la apretada agenda del actor de 59 años, que está por regresar a la pantalla grande con “Top aun: Maverick”.