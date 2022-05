“Black panther 2, Wakanda forever”: los cambios que habrían al no contar con Chadwick Boseman

Este nuevo merchandising de Marvel relacionado con “Black panther 2″ (camisetas) nos da a notar que habría un gran cambio en Wakanda, el ficticio país africano que como vimos al final de su primera entrega y se constató en “Vengadores: Infinity War”, ha cambiado su autocracia por una libertad comercial que los transformará socioeconómicamente.

Con la publicación de las imágenes de las camisetas, no solo se denota que Wakanda se abriría al mundo de la importación y exportación comerciales, sino también al turismo para acoger a todos aquellos visitantes que se acerquen a sus dominios con la intención de conocer sus leyendas y costumbres.

Las imágenes de camisetas de “Black panther 2″ han dado a notar que habría un gran cambio en Wakanda, el ficticio país africano. Foto: Marvel Studios.

La presión de continuar sin Chadwick Boseman

En una entrevista para Variety, Danai Gurira, una de las protagonistas de “Black Panther 2″, habló sobre la secuela de la cinta de Marvel Studios donde expresó su felicidad porque la película de Ryan Coogler honraría la memoria del difunto actor Chadwick Boseman. “Estoy muy agradecida por cómo nuestro increíble director y guionista manejó ese tema. Toda la película trata sobre él. Para nosotros, toda la película es una carta de amor que lo honra y homenajea”, expresó la actriz.

“Pusimos todo lo que teníamos en la película y esperamos que el público sea capaz de experimentar eso y resuene en todos de la misma manera que lo hice con nosotros”, añadió al medio Gurira.

Chadwick Boseman siempre será recordado por los fanáticos de Marvel como el rey T'Challa. Foto: Marvel Studios.

Cambio de guion enfocado en homenajear a Boseman

La secuela de Black Panter se vio completamente afectada después de la pérdida del protagonista, pero Ryan Coogler consiguió cambiar el guion para enfocarlo en un homenaje al actor. Pero, de todas maneras, para quienes forman parte del elenco les fue muy difícil seguir adelante sin Boseman.

Martin Freeman, quien le da vida a Everett Ross, miembro de la CIA y aliado de T’Challa, dijo al respecto: “Creo que todo el mundo lo encontrará bastante extraño y triste, pero al mismo tiempo, las cosas de la vida no acaban y ya. No es como: “Bueno, eso fue lo que sucedió, así que todos tenemos que retirarnos y nunca volver a hacerlo.” Pero fue extraño. Cuando falleció, pensé: “Está bien, bueno, tal vez simplemente no haya otra [película].” Pero todavía existen otras historias que contar dentro de ese mundo y otros grandes personajes. Creo, y espero, que hayamos hecho un buen trabajo. Confío mucho en Ryan Coogler”.

Martin Freeman le da vida a Everett Ross, miembro de la CIA y aliado de T’Challa. Foto: Mravel.

¿Cuándo se estrena “Black Panther 2″?

“Black Panther 2″ llegará a los cines el próximo 11 de noviembre del 2022. Todavía no se ha visto ningún trailer oficial de la película, pero en la CinemaCon se filtró un primer avance. Se espera en la trama que tras lo sucedido con Chadwick Boseman, Letitia Wright recoja el traje de Pantera Negra como soberana de Wakanda.

Avance filtrado de “Black panther 2, Wakanda forever”