“Stranger things 4″: la desgarradora escena que Eddie improvisó y robó lágrimas a fans

Si bien el guion de “Stranger things” es creación de un amplio equipo de escritores, una de las mejores líneas del final de la temporada 4 no fue dada por estos, ya que fue improvisada por Joseph Quinn.

El actor de 29 años, que interpreta a Eddie Munson, líder del Hellfire Club en la secundaria Hawkins, no solo se ganó la atención de los fans, sino también de la producción.

Las dos escenas que improvisó Joseph Quinn en “Stranger things 4″

¡Cuidado con la siguiente información!

Antes de ser el héroe del Upside Down, Eddie tuvo una divertida escena con Steve (Joe Keery) y Robin (Maya Hawke). Cuando la joven mostró su preocupación ante la idea de que Eddie condujera, él aseguró que no sería así. Con una sonrisa pícara, Eddie le dijo: “Harrington lo hará... ¿no, grandulón?”. En Twitter, los escritores del programa revelaron que la línea había venido de Quinn.

Eddie, Steve y Robin en "Stranger things 4". Foto: Netflix

No fue la única. Uno de los momentos claves de “Stranger things 4″ fue obra de Joseph Quinn. Ya en el Upside Down, él y Dustin se unen para atraer la atención de los murciélagos. A ritmo de “Master of puppets” de Metallica, Eddie lo consigue.

Tras lograr ganar tiempo, ambos son alcanzados por las criaturas, por lo que Munson decide sacrificarse. Herido, antes de morir, le dice a Dustin: “Creo que es mi año, Henderson. Ahora sí lo es. Te amo, hombre.”

Dustin y Eddie tuvieron uno de los momentos claves de "Stranger things 4". Foto: @strangerwriters

Otros momentos que se improvisaron en “Stranger things 4″

Otra escena que no estaba originalmente en el guion, fue el apasionado beso entre Hopper y Joyce. Según los escritores, David Harbour y Winona Ryder lo agregaron en el último día de grabaciones.