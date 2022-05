“Pedro el escamoso”: ¿qué pasó con Miguel Varoni, el actor que popularizó “El Pirulino”?

La TV colombiana nos ha dejado icónicas producciones, entre ellas “Pedro el escamoso”. Esta popular telenovela empezó a emitirse en 2001, mismo año en el que “Yo soy Betty, la fea” llegó a su fin. El cierre de una leyenda no opacó el nacimiento de otra, pues la serie protagonizada por Miguel Varoni rápidamente logró posicionarse una como de las más populares de su tiempo, e incluso sigue reclamando su corona tras su llegada a Netflix, en donde se mantiene dentro de lo más visto, según el top 10 de títulos.

Han pasado poco más de dos décadas desde que Pedro Coral captó la atención de los espectadores, pero no hubiera sido posible sin el toque personal de Varoni, quien dio vida a tal querido personaje. Por ello, muchos fans se preguntan qué fue del recordado artista y a qué se dedica ahora, casi 20 años después de convertirse en un valioso recuerdo para miles de personas.

En el 2001, Miguel Varoni dio vida a Pedro Coral Tavera, uno de sus personajes más famosos. Foto: Caracol Televisión

La carrera de Miguel Varoni

Nacido en Argentina el 11 de diciembre de 1964, Miguel Varoni fue criado en Colombia en una familia de artistas: su madre fue la famosa actriz colombiana Teresa Gutiérrez y su padre, Américo Belloto Varoni, un reconocido director de orquesta, compositor y violinista.

Con raíces cimentadas en el mundo del entretenimiento, era cuestión de tiempo para que Miguel empezara a seguir sus propias aspiraciones. En ese sentido, obtuvo su primer papel en la exitosa serie ochentera “Los cuervos”, en donde dio vida a Ever.

A esta la siguieron otros sonados productos de televisión, como “Gallito Ramírez”, “El ángel de piedra”, “Las Juanas” y muchas más. Luego llegó su momento de convertirse en un ícono de la televisión, con “Pedro el escamoso”, serie en la que interpretó a Pedro Coral, un popular personaje que puso de moda “El Pirulino”.

Con todo el éxito que le dio la ficción de “El escamoso”, Varoni retomó su papel para lo que muchos llamaron una segunda parte. Se trató de “Como Pedro por su casa”, una serie que vio la luz en 2003 pero que no logró igualar la popularidad de su antecesora, algo similar a lo que le pasó a “Yo soy Betty, la fea” con “Ecomoda”.

Aun así, luego de la telenovela que lo llevó a la fama, el actor continuó con su carrera frente a cámaras, hasta que decidió ponerla en pausa para iniciar otra faceta en su trayectoria: dirección y producción.

Con este nuevo rol artístico ha sido acreditado en famosas novelas, como “El señor de los cielos”, que está por estrenar su octava temporada; “Betty en Nueva York”; “Jugar con fuego” y más recientemente “Malverde: el santo patrón”, que está en grabaciones para Netflix.

Miguel Varoni es el director de "Malverde: el santo patrón", cuyo estreno se dará vía Netflix. Foto: Instagram/@soyvaroni

Estado de salud delicado y un público en shock

Con la llegada de la pandemia, muchas celebridades perdieron o redujeron el contacto con sus fans, pese a la facilidad de las redes sociales. Por ello, cuando Varoni reapareció frente a cámaras, a propósito del accidente de Alec Baldwin en el rodaje de “Rust”, los fans quedaron en shock por su nueva apariencia.

El actor había bajado drásticamente de peso y su esposa, Catherine Siachoque, explicó el porqué detrás de ello. En concreto, la también actriz mencionó que la COVID-19 fue la causante de la radical delgadez del intérprete, además de provocarle otras secuelas.

Miguel Varoni preocupó a sus fans cuando apareció en el programa "Hoy día" de Telemundo. Foto: captura de YouTube

“La gente, aclaro, todo el mundo está diciendo que Miguel está flaco porque se volvió vegano. Yo sería un hueso y lo que soy es envidiosa de ver a Miguel tan flaco”, dijo Siachoque en declaraciones compartidas por El Universo.

“Se puso así seco cuando tuvo COVID-19, y conozco a una amiga que después del virus quedó inflamada. Si a mí me hubiera dado, creo que también habría quedado inflamada. Este quedó flaquísimo, bendito sea Dios”, agregó.

A pesar de todo, y con el pasar de los años, Miguel Varoni siempre será recordado por sus fans como el carismático protagonista de “Pedro el escamoso”, además de ser el responsable de que muchos tararearan y bailaran la pegajosa canción “El Pirulino”.

El origen de “El Pirulino”

Cómo no recordar la pegadiza línea “Pirulín pin pon, Pirulín pin pon…”, la cual asociamos, casi en automático, al curioso baile de Pedro con su mano en la oreja. Pero, en caso no lo sepas, “El Pirulino” no solo fue una tendencia para mover el cuerpo, sino que en realidad es el título de una canción que por poco no sale en la serie.

De acuerdo con lo informado por Infobae, el guionista Dago García y Varoni se reunieron para practicar una corta coreografía que usarían para darle un toque extra al protagonista.

“Me fui para el apartamento de Miguel, pusimos “Pa’ Mayté” y le empecé a enseñar los pasos y él los complementó con el baile de la orejita. Al otro día fue a grabar la escena con la canción”, comentó el libretista.

Pero no contaban con que tendrían un problema mayúsculo: los derechos de autor. Al no poder usarla, pidieron a los realizadores que compraran los derechos del tema, debido a que tenían la confianza de que se volvería famoso. Sin embargo, el destino tenía otros planes.

"Pedro el escamoso": Miguel Varoni y Sandra Reyes fueron la pareja protagonista en la telenovela. Foto: Caracol Televisión

“El gerente de producción de esa época se encontró una ganga con Discos Fuentes. Compró 12 canciones y dentro de esas estaba “El Pirulino”. Ese día recibí su llamada para indicarme que había conseguido un disco con 12 canciones por un millón y medio de pesos; y, aunque eran temas de hace 50 años, era lo único que había”, compartió García.

De ese modo, envió el material que tenía a la editora, para que el equipo eligiera alguna canción que quedara mejor con los pasos que había ensayado con Varoni: “Cuando bajé a edición, vi a todos los técnicos riéndose. Era el tema “El Pirulino”. Es así como se convierte en un fenómeno”, agregó Dago.

Luego de haber encontrado lo que tanto buscaban, fueron a una discoteca de Bogotá a grabar la escena, en la que Pedro saca a bailar a ‘Mayerlicita’ y le enseña sus curiosos movimientos. La secuencia salió al aire y ¡boom! Éxito total y un recuerdo imborrable para miles de fans.