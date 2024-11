Clint Eastwood dirige drama judicial

Clint Eastwood ha estrenado Jurado N° 2 , una de sus “películas más turbias”, según la crítica internacional. El cineasta de 94 años convocó a Toni Collette y a Nicholas Hoult en un drama judicial. “Todavía me pellizco por el recuerdo de haber trabajado con Clint Eastwood, pero toda la ansiedad se disipó rápidamente al conocerlo. Es tan tranquilo, sereno, divertido y sencillo”, declaró en entrevista con Artsfuse, Toni Collette.



“La película remite a los grandes dramas judiciales a puerta cerrada. La memoria del cine transparente y efectivo de Sidney Lumet de 12 hombres sin piedad. La historia es tan improbable como cautivadora”, sostiene El Mundo.



La cinta toma mayor importancia porque, desde la prensa hollywoodense señalan que se trataría de la última película dirigida por Eastwood. “Recibí una llamada de mi equipo sobre la oferta. Mi padre siempre dice que es una locura que nunca sepa quién está pensando en mí. Ofertas como estas, que surgen de la nada, de personas a las que admiro mucho, todavía me sorprenden”, añadía Collette.



El director de películas como Mystic River y Million dolar baby dirige un guion en el cual la actriz interpreta a una fiscal y Hoult es uno de los 12 miembros del jurado que decidirá si un hombre asesinó a su pareja. Ya que la reciente película transita entre el debate moral, Espinof citó una entrevista al director en el habla de los temas que le importa llevar al cine. “No intenté buscar a propósito una obra que acompañara a Los imperdonables, pero supongo que, sin pensarlo demasiado, me interesan los resultados de la violencia y los efectos de esta tanto en el perpetrador como en la víctima”, señaló.



Por ello, abordó la similitud con otras películas y no descartó seguir en el cine. “Siempre me ha fascinado el robo de la inocencia. Es el crimen más atroz, y sin duda un crimen capital si alguna vez lo hubo. Creo que todo lo que tiene que ver con los crímenes contra los niños es algo muy fuerte en mi mente. Así que eso es lo que me atrajo de esta historia: el hecho de que vuelva en la edad adulta, y que las cosas sigan cambiando. Simplemente, me gustó la historia y pensé que tenía que hacerla”.



En entrevista con Deadline, el productor Tim Moore, quien ha trabajado dos décadas con Eastwood, comentó sobre el retiro del director: “¿Quién sabe? Hace tiempo que lo dice. Siempre dije que me retiraría antes que él".