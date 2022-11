Gwendoline Christie: “La escuela fue una experiencia muy dolorosa para mí”

Después de interpretar a la guerrera Brienne Of Tarth en Juego de Tronos, la actriz inglesa Gwendoline Christie celebra su participación en Merlina, la nueva serie que dirige Tim Burton, no sólo porque ha sido una catapulta para su carrera, sino por el disfrute de interpretar un personaje como Larissa Weems con quien guarda una conexión especial.

Esta simpática intérprete de imponente personalidad y estatura (mide 1.91), no siempre tuvo una vida fácil. Cuando iniciaba en la actuación, reveló haberse sentido muchas veces ‘sin género’ y acosada debido a su altura y aspecto andrógino, un ‘bicho raro’, al igual que los chicos de la escuela ‘Nunca jamás’ de Merlina y que su propio personaje como la directora Weems. “Yo viví la escuela como una experiencia muy difícil, fue muy retadora y muy dolorosa para mí. Sin embargo, lo que salió de eso es que me he vuelto mucho mejor al identificar quienes son mis personas y voy hacia donde está la luz del sol, hacia donde está el amor, hacia mí. Y encontré, cuando salí de la escuela, grupos de personas que me amaban, me entendían y me celebraban y eso me enseñó a nunca dejar de buscar en la vida, nunca dejar de explorar y ser curiosa, porque tu realidad no tiene que acabar donde termina tu nariz, siempre hay algo más”, nos dice en entrevista exclusiva a través del Zoom.

De hecho, esta experiencia la ayudó a construir a Larissa Weems, esa directora intimidante que parece estar ahí para hacerle la vida imposible a Merlina (Jenna Ortega), pero que en soledad arrastra su propia historia como una excluída. Weems también, hizo que surgiera un vínculo especial entre ella y el director de la serie Tim Burton. “Eso es algo alrededor de lo que comentamos con Tim. Cuando tuvimos un primer acercamiento al personaje me dijo: ‘Piensa en la escuela, sobre cómo odiabas la escuela’. Yo le pregunté: ‘¿Tú odiabas la escuela?’ y me respondió: ‘Sí yo también odiaba la escuela’ y fue increíble tener ese vínculo en ese momento, con ese gran director, donde ambos pudimos transportarnos otra vez a ser niños, odiando todo lo falto de poder que te puedes sentir, y al mismo tiempo, como aquí estamos dos alumnos ya crecidos, que son lo suficientemente afortunados de ser artistas, que se dedican al arte para vivir y que definitivamente han encontrado sentido a su existencia en la vida”.

“Un sueño liberador”

Christie, a quien también hemos visto en la saga de Star Wars como la capitana Phasma y en Los juegos del hambre con el papel de la comandante Lyme, considera un privilegio haber estado bajo las órdenes de un director como Tim Burton. “Ha sido un sueño, no puedo contarte que tan liberador ha sido, cada día era una inspiración. Esperaba con ansias para ver que descubría o qué podía descubrir, sobre el personaje, sobre las relaciones, sobre hacer películas en realidad, y como ser una mejor artista. De Tim aprendí mucho y de mis colegas, me sentía muy afortunada de estar ahí, me sentía increíblemente suertuda. Es algo que me gustaría hacer toda mi vida y no decepcionar”.

Sobre su personaje, Gwendoline destaca su fortaleza y humanidad. “Creo que es una comandante. Ella está muy al servicio de un bien mayor, ocupada en crear un ambiente seguro para que estos jóvenes marginados puedan crecer, ser ellos mismos y se conviertan en adultos funcionales y felices. He tenido que lidiar con la irrealidad de esa situación como las dinámicas entre los normales y los marginados, pero también creo que tiene su propio ego y su propio legado en todo esto: cómo quieres ser recordada, cómo quiere ser reconocida, el tipo de poder que ella espera mantener, creo que lo rescato. Lo que me llevo de ella es su humanidad, tiene unos ángulos y facetas muy humanos”.