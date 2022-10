“Al fondo hay sitio”: Francesca encara a Carmen tras captura de la ‘Mujer de negro’

“Al fondo hay sitio” sigue sorprendiendo a los fanáticos luego de nueve temporadas al aire. La identidad de la ‘Mujer de negro’ fue el último y más grande misterio de la serie peruana, pero todo parece haberse esclarecido en el más reciente capítulo.

Como vimos, la villana irrumpió en la boda de Rafaella y Pepe para dispararle a la primera. Francesca les dijo a todos que su hija había fallecido cuando la realidad era otra. Esto fue un plan para que no atenten contra su vida nuevamente.

Con la guardia baja, el misterioso personaje reapareció en el velorio de la supuesta fallecida para intentar asesinar a la matriarca de los Maldini. Sin embargo, fue atrapada por la Policía y se descubrió que era una persona desconocida.

Tras esto, Francesca visitó a Carmen en la cárcel a fin de descubrir la verdad detrás del atentado. La acusada negó ser la autora intelectual y señaló que había encontrado el camino de la paz. Esto le causó indignación y mucho dolor a la mamá de Isabella, por lo que no se quedó callada.

“Nadie más que tú desea mi sufrimiento porque me odias, porque crees que acabé con la vida de tu hija. Quieres verme muerta, pero eso no va a pasar porque tu títere ya no podrá hacer daño y muy pronto estará aquí contigo”, le increpó.

La ‘pelirroja’ no pudo seguir negando las acusaciones y solo respondió: “Nos veremos en el infierno”. Así quedó cerrada una de las tramas más interesantes de “Al fondo hay sitio” en los últimos años, por lo que ahora los fans están a la expectativa de qué pasará en los nuevos capítulos.