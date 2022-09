Johnny Depp vs. Amber Heard: así lucen en la película sobre su juicio

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard acaparó los titulares durante el verano, revelando detalles sobre su tormentosa relación en pareja. No solo afectó sus vidas personales, sino también sus carreras en Hollywood para siempre.

Ahora que la querella finalizó, la industria no piensa desaprovechar la historia para plasmarla en varias producciones como “Hot take: the Depp/Heard trial”. Esta película mostrará qué pasó dentro y fuera de los tribunales, dramatizando el caso por difamación que duró dos meses y terminó a favor del actor.

La cinta, dirigida por Sara Lohman, está coprotagonizada por Mark Hapka y Megan Davis, a quienes ya podemos verlos caracterizados gracias a una recientes fotografías que la producción reveló en redes sociales. El parecido ha asombrado a los fans de los actores.

Mark Hapka y Megan Davis estelarizan la película. Foto: composición / The Ninth House

La película tiene agendado su estreno para el próximo 30 de septiembre a través de Tubi, la plataforma de streaming gratuita de Fox disponible solo en Estados Unidos. En el caso de Perú, queda esperar noticias sobre su llegada en los cines u otros servicios online.

Cabe resaltar que el juicio también será revivido en un documental de HBO Max. Llegará este martes 20 de septiembre, por lo que quienes siguieron su contienda legal tendrán más de un punto de vista sobre la historia.