¿Por qué Betty, la fea no eligió a Michel? 21 años después, exponen secreto del final

“Betty, la fea” es de esas telenovelas que no tienen fecha de caducidad. Han pasado más de 20 años desde que vimos el final de su historia, pero hasta hoy más de uno recuerda a Beatriz Pinzón Solano y Armando Mendoza. Los personajes, y sus respectivos actores, se mantienen vigentes gracias a las redes sociales.

En ese sentido, quien ha recordado “Yo soy Betty, la fea” es Patrick Delmas, actor que dio vida a Michel, el hombre que Beatriz conoció en Cartagena y quedó fascinado con ella. En conversación con el portal Semana, él habló de su papel y respondió una pregunta que más de uno se ha hecho: ¿por qué Betty no se quedó con Michel?

“Me sacaron de la telenovela por seguridad”

En la charla, Delmas explicó por qué Michel, que para ese entonces ya había ganado popularidad entre los televidentes, no logró quedarse con Beatriz. Según indicó, todo fue por su seguridad.

“Fernando Gaitán (creador de la telenovela) me dijo que me tenía que sacar de la trama porque era demasiado peligroso, además, obviamente Betty tenía que terminar junto al protagonista, era una regla absoluta. Él ya había trabajado en novelas donde no se seguía esa fórmula y la situación no acabó en buen puerto. Betty debía quedarse con don Armando. Entonces fue ahí que me tuvieron que sacar de la producción ”, compartió.

Sobre el por qué la fama de “Betty, la fea” continúa vigente dos décadas después de su final, el actor comentó que todo se lo debe a su creador. “Él tocó fibra. Cuando llegué a Colombia y no hablaba casi nada de español, veía al Chapulín Colorado, que ya era algo viejo, pero funcionaba porque estaba tan bien escrito y con estructuras de comedia y de arte. Betty tiene esa magia. Fernando Gaitán era un genio”, compartió con Semana.

¿Cómo terminaron Betty, Armando y Michel en “Yo soy Betty, la fea”?

En los capítulos finales de “Betty, la fea”, Michel llega a Ecomoda para reencontrarse con Betty. Ellos se vuelven a ver y deciden comer juntos. El problema es que ‘El cuartel de las feas’ ya le habían contado a Armando Mendoza quién era él y cómo conoció a Betty.

Esto provocó la furia del dueño de Ecomoda, quien no dudó en seguir a los amigos ante una posible relación. Así también, se revela que Michel le ofreció a Betty ser la administradora de sus negocios en Cartagena. Si bien lo piensa, ella no lo acepta.

Tras la partida de Michel, Betty y Armando logran concretar su amor.