El estreno de “House of the dragon” fue todo un éxito entre los fanáticos de la saga de “Game of thrones”, quienes esperaban con mucha espectativa el spin off de HBO centrado 172 años antes de los hechos narrados en la serie. Uno de los personajes que se robó el corazón de todos fue Rhaenyra Targaryen, heredera al trono e interpretada por Milly Alcock.

A pesar de la importancia de su papel, los productores optaron por escoger a una actriz desconocida en la gran escena. Por este motivo, muchos fans comienzan a preguntarse quién es esta joven australiana de 22 años.

¿A quién interpreta Milly Alcock?

Milly Alcock dará vida a la versión joven de la princesa Rhaenyra Targaryen, hija y heredera del rey Viserys Targaryen (Paddy Considine), y principal protagonista de la historia de “House of the dragon”. En el primer capitulo se nos presentó como una chica aventurera, que le encanta viajar a lomos de su dragón Syrax.

No obstante, todo cambia cuando su madre Aemma Arryn fallece durante el parto, al igual que su hijo recién nacido, por lo que su padre decide nombrarla sucesora al “Trono de Hierro” a pesar de ser mujer, debido a que no tiene hijos varones y no confía en su hermano Daemon Targaryen (Matt Smith).

Cabe señalar que el personaje de Rhaenyra Targaryen será interpretado por dos actrices: Milly Alcock será su versión adolescente, mientras que Emma D’Arcy lo hará en una versión adulta en los próximos capítulos.

La princesa Rhaenyra en sus primeras escenas de "House of the dragon". Foto: captura de HBO Max

¿Quién es Milly Alcock?

Milly Alcock nació el 11 de abril de 2000 en Sídney, Australia. Su carrera como actriz inició en 2014 cuando interpretó un pequeño papel de un episodio en la serie “Wonderland”, emitida en la televisión australiana. Con el pasar de los años fue ganando más protagonismo y participando en producciones como “Fighting season” (2018), “Pine Gap” de Netflix (2018), “Les Norton” (2019) y “Reckoning” (2020).

Como parte de su sueño de convertirse en actriz, Milly decidió dejar sus estudios, algo arriesgado debido a que sus primeros trabajos no eran tan bien remunerados, por lo que tuvo que conseguirse otra ocupación como lavaplatos en un restaurante.

“ Nunca pensé que esto me pasaría a mí. Estaba lavando platos en un restaurante, viviendo en el ático de mi madre. Esto no le sucede a la gente como yo, así que fue increíblemente rápido ”, declaró en una entrevista al medio Stellar.

Milly Alcock cuenta con 109 mil seguidores en Instagram, donde sube fotos espontáneas. Foto: Instagram millyalcock

Milly Alcock cree que todo lo que está viviendo ahora es fruto de su constancia, porque las cosas no fueron nada fáciles en un inicio: “Hice audiciones durante años y años y no obtuve nada, pero creo que la industria de la interpretación es competitiva porque puede permitírselo”.