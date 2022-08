“La huérfana 2″: Isabelle Fuhrman se volvió mejor persona tras la película

“La huérfana 2″, dirigida por William Brent Bell, es una de las películas más esperadas del año. Llegará a los cines 13 años después de su predecesora y contará con Isabelle Fuhrman retomando su papel como la temible Ester: una mujer de 33 años con enanismo y actitudes psicópatas.

En conversación con Variety, reveló que no tuvo traumas al interpretar un personaje tan oscuro y comprende por qué algunas personas no dejan de asociarlas. En realidad, esto ha hecho que ella compense esta percepción negativa con un confortable trato.

“Esto va a sonar divertido, pero creo que me hizo una persona más agradable y amigable. Cuando te saludan extraños y su reacción inmediata es el miedo, realmente tienes que compensar en exceso. Tuve mucha suerte de que, aunque se convirtió en un clásico de culto después de que salió en DVD, pude tener una infancia”, contó la actriz al medio.

“Hasta el día de hoy, la gente dice: ‘¿Fuimos juntos a la escuela?’ Y yo digo: ‘Probablemente, te perseguí en pesadillas en la escuela secundaria, pero no nos conocemos’. Me permitió tener una infancia y una vida normal y regular, porque Esther está muy separada y es diferente de mí, aunque durante mucho tiempo ese fue el papel por el que la gente me conocía, al menos en la industria”, finalizó.

¿De qué trata “La huérfana 2”?

La precuela, titulada “Orphan: first kill”, explicará cómo Esther escapó del hospital psiquiátrico en el que está internada en Estonia y logró llegar a Estados Unidos para hacerse pasar por la hija desaparecida de una familia millonaria.