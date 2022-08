Las princesas de Disney y el dato desgarrador que explicaría por qué ninguna tiene madre

Actualmente, Disney está atravesando un buen momento, ya que su plataforma de streaming Disney Plus se ha consolidado como una de las primeras opciones de los usuarios para ver series y películas.

Posiblemente, en alguna oportunidad hayas visto alguna de las tantos films de Disney en las que la protagonista es una princesa, quien en la gran mayoría de casos sufre un drama o problema para luego sobrellevarlo con sus personas más cercanas.

Lo curioso es que en casi todas estas historias animadas no hay una figura materna, o, en el mejor de los casos, solo se hace les hace una breve mención, pero no se profundiza en las madres de las personajes principales. Si bien hay varias teorías al respecto, existe un dato oscuro que reveló la propia producción, el cual explicaría esta misteriosa particularidad. Aquí te lo contamos a detalle.

¿Ausencia maternal o mensaje subliminal?

La ausencia de figura maternal es una tendencia que se cumple en varias de las princesas más icónicas de Disney, pues, por ejemplo, algunas de las cintas más antiguas como Blancanieves y Cenicienta se caracterizan por mostrar a dos personajes que fueron criadas por una madrastra, que no tiene una buena relación con las protagonista, sino que, al contrario, se convierte en su antagonista de la historia.

Por otro lado, tomando en cuentas producciones más actuales, la sirenita Ariel es presentada con una madre que desapareció, por lo que se crio con el Rey Tritón, ofreciendo un mensaje de la importancia de la figura paterna para las mujeres. Lo mismo sucede con Jazmín, incluso sin hacer mención en referencias de su mamá en ningún momento.

Si bien es cierto que existen otros casos bastante conocidos en cuanto a las princesas, cabe resaltar que estas coincidencias también acontecen en películas con una trama diferente, tal como sucede con Elizabeth Swan en Piratas del Caribe, el cual es uno de los más recordados en live-action.

Walt Dinsey y la triste razón que explicaría la ausencia maternal

Más allá de las teorías que varias personas han especulado con el pasar de los años, la razón más acertada para argumentar la ausencia maternal en las princesas de Disney está ligada al creador de la compañía: Walt Disney.

De acuerdo al libro biográfico The Triumph of the American Imagination, escrito por el periodista Neal Gabler, el fundador de la empresa tuvo el golpe más bajo de su vida con la trágica pérdida de su madre Flora, quien falleció a causa de un envenenamiento por monóxido de carbono debido al calentador defectuoso.

Esta muerte no fue causada por Walt, pero, al haber comprado por esos años una casa para su madre, hay quienes creen que la culpa lo consumió por el resto de su vida, por lo que quiso reflejar esta dura ausencia en algunas de sus historias más populares que luego llegaron al cine.

“Puede que haya sido el momento más devastador de la vida de Walt Disney, una miseria que sin duda se profundizó por el hecho de que había muerto en el nuevo hogar que Walt le había dado y por la culpabilidad de sus propios trabajadores”, indica el escritor en el libro.

Explicación de Disney sobre el tema

El productor de Disney, Don Hahn, reveló para la revista Glamour que, si bien Walt no perdió a su madre cuando era niño, el creador se sentía responsable por su muerte y se sentía aterrado por eso.

“Hizo que los muchachos del estudio vinieran y arreglaran el horno, pero cuando su mamá y su papá se mudaron, el horno goteó y su madre murió. El ama de llaves llegó a la mañana siguiente y sacó a su madre y a su padre al jardín delantero. Su padre estaba enfermo y fue al hospital, pero su madre murió”, explicó Hahn