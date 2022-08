Cine y series 15 AGO 2022 | 18:44 h

“Los anillos de poder”: creador responde a comparaciones con “Game of Thrones”

La nueva producción de Amazon Prime Video se diferenciará porque será para todo público y no utilizará la violencia como “Game of thrones” y otra competencia.

"Lord of the rings: the rings of power" fue creada por John D. Payne y Patrick McKay. Foto: composición LR/Prime Video/HBO