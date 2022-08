Festival de Cine premió al cine regional

La vigésimo sexta edición del Festival de Cine de Lima PUCP bajó el telón recordando al actor Diego Bertie, homenajeando a Yvonne Frayssinet y entregando los esperados premios. La ceremonia donde la actriz Alejandra Guerra fue maestra de ceremonias, se realizó en la nueva sala del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La velada se inició con un video que mostró las producciones cinematográficas donde destacó Diego Bertie, quien precisamente el viernes cumplió una semana de su temprana partida. La nostalgia, sin duda, embargó a los asistentes.

La película “Piedra noche”, del argentino Iván Fund, fue la mejor película y el mejor director fue el boliviano Kiro Russo por El gran movimiento.

“Willaq pirqa, el cine de mi pueblo”, se llevó el premio a la mejor película peruana. La cinta en quechua, protagonizada por Víctor Acurio, es dirigida por César Galindo y también ganó en las categorías premio a la mejor película de Hecho en el Perú y premio del público.

La película presenta a Sistu, un niño que vive en una comunidad de Cusco, donde llega un cine itinerante, lo que origina todo un debate en el pueblo. “Gracias al público que ha cogido Willaq pirqa y sobre todo a muchos jóvenes que me dijeron que al ver la película recordaron a sus ancestros. Eso me dio esperanza para que en un futuro el pueblo sea pluricultural, por eso trabajo en el idioma quechua y lo hago de una manera contemporánea. Ojalá que en un futuro veamos más cine en quechua”, dijo el cineasta.

El documental peruano Pakucha de Tito Catacora, realizado en aimara, se llevó el premio del jurado al mejor documental y mención honrosa a mejor película peruana. “Este premio es en memoria a mi sobrino Oscar (Catacora)”, dijo recordando al cineasta puneño y director de la aclamada Wiñaypacha, quien falleció en noviembre pasado a la temprana edad de 34 años y quien pudo colaborar en esta cinta.

“Él no estará presente físicamente, pero siempre estará en el corazón de cada uno de nosotros. El premio va dirigido a todos los pueblos originarios del Perú, de América y del mundo”. dijo en la ceremonia sobre el filme que rinde homenaje a los rituales ancestrales practicados para cuidar de la alpaca.

Tito Catocora. Director del documental "Pakucha". Foto: difusión

“Este es un acto de amor”

Fue la actriz Mónica Domínguez, quien se dirigió a Yvonne Frayssinet, la homenajeada de esta edición. “Todos amamos a Yvonne, por tu carrera impecable, por los personajes entrañables que nos ha entregado en teatro, cine y televisión. Por tu capacidad de trabajo, por tu corrección, por ser una buena persona. Hay demasiadas razones para que te queramos tanto”.

Ya en el escenario, la primera actriz no pudo evitar emocionarse al punto de temblar. “Ay Dios mío, qué lindo momento, lo estoy disfrutando. Quiero felicitar a los organizadores que cumplen 26 años apoyando al cine peruano y convocando a cineastas de todas partes del mundo. Este es un acto de amor indudablemente, y yo celebro haber elegido amar mi profesión que me da muchas satisfacciones, amigos que están acá y quiero tanto a pesar de las dificultades que hemos tenido que pasar, pero seguimos adelante eso sí. Por otro lado, quiero comparar este momento, este reconocimiento con todos aquellos que ya no están porque se fueron pero nos dejaron un legado maravilloso, que sin ese legado no estaríamos aquí como hoy que recordamos a Diego Bertie. Nuestra misión es transmitir emociones, sensaciones, transmitir al otro algo que nace de nosotros. Gracias por este momento, por este honor”