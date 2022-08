“Hechizada” sin Dick York: la trágica historia detrás de su reemplazo que quebró a fans

“Hechizada” marcó a miles de espectadores hace más de cinco décadas. Los recuerdos de una infancia, adolescencia o adultez siguen intactos, gracias a la eterna chispa de la esencia que le dieron Elizabeth Montgomery y Dick York a sus roles, Samantha y Darrin, respectivamente. Sin embargo, este último no pudo gozar del ciclo completo de su papel en la serie.

En caso no lo recuerdes, llegó una época en la que los fans tuvieron que adaptarse a un nuevo rostro para un mismo personaje, pues hubo un inesperado reemplazo, que provocó el Síndrome de Darrin. A continuación, te contamos más detalles.

"Hechizada" se estrenó en 1964 y cerró su trama en 1972. Foto: composición LR/ABC/Closer Weekly

¿Por qué cambiaron a Darrin en “Hechizada”?

Años antes de que se hiciera famoso por “Hechizada”, York formó parte del elenco de la película “They came to Cordura”, en la que sufrió un accidente que le dejó terribles dolores lumbares. Cuando pasó a la ficción de la bruja de nariz flexible, sus problemas no cesaron.

El equipo de producción fue muy atento con él e, incluso, le ayudaron al tenerle ciertas consideraciones; sin embargo, la situación se tornó inmanejable. De acuerdo con un reporte de The New York Times, la antigua lesión en la espalda de Dick, incluida su dependencia excesiva a los analgésicos, terminaron por firmar su carta de renuncia.

A su reemplazo llegó Dick Sargent, quien continuó en el papel hasta 1972. Este cambio de protagonista no se había visto antes en Hollywood, por lo cual se bautizó a esta especie de fenómeno como Síndrome de Darrin.

Por supuesto, este impasse para York no quedó ahí. El actor se sumió en una cadena de desgracias, hasta que se confirmó su muerte el 20 de febrero de 1992.

Dick York murió el 20 de febrero de 1992, cuando tenía 63 años de edad. Foto: Grunge

¿Cuánto duró la serie Hechizada?

“Hechizada” duró unas 8 temporadas con 254 episodios que empezaron a emitirse en 1964.