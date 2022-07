Penélope Cruz compite por partida doble en Festival de Venecia

Con un thriller social que enfoca la crisis económica y otra película ambientada en Roma de los años 70, la española Penélope Cruz vuelve a la temporada de premios en el Festival de Venecia (del 31 de agosto al 10 de septiembre), donde ganó el año pasado como mejor actriz con la película Madres paralelas de Pedro Almodóvar, trabajo que le dio una nominación más al Óscar.

La cinta L’immensità (La inmensidad) del italiano Emanuele Crialese compite por el León de Oro. El filme –con el que Penélope Cruz podría tentar su primer premio de la Academia a mejor actriz– aborda la crisis de una pareja con tres hijos que acaba de mudarse a un departamento en Roma. Los medios italianos, como Ciak Magazine, citaron lo dicho por el cineasta.

“La inmensidad es la película que siempre he buscado: siempre ha sido ‘mi próxima película’, pero cada vez daba paso a otra historia, como si nunca me hubiera sentido listo, maduro, lo suficientemente seguro”, dijo el cineasta que ha estado nominado en Venecia en dos ocasiones, primero por Golden Door, ganador del León de Plata Revelación en Actuación y por Terraferma, que alzó el Gran Premio del Jurado León de Plata.

PUEDES VER: Penélope Cruz y Antonio Banderas vuelven a trabajar juntos en la cinta Competencia oficial

“Es una película sobre la memoria que necesitaba una mayor distancia, una conciencia diferente. Como todas mis obras, al fin y al cabo es ante todo una película sobre la familia: sobre la inocencia de los niños y sobre su relación con una madre que solo pudo cobrar vida en el encuentro artístico y humano con Penélope Cruz, con su sensibilidad y su extraordinaria habilidad para interactuar con tres no actores muy jóvenes que nunca actuaron antes”, sostuvo Crialese sobre la actriz española.

En la sección oficial figuran 22 películas más que compiten por el León de Oro, entre ellas, las esperadas Blonde de Andrew Dominik, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu, The son de Florian Zeller y con la actuación de Anthony Hopkins, White Noise de Noah Baumbach y Tár, de Todd Field y protagonizada por Cate Blanchett.

Productora de “En los márgenes”

Por otro lado, la nominación del cineasta Juan Diego Botto con su ópera prima En los márgenes significa otro crédito para Cruz como productora. “Siempre me ha entusiasmado contar nuevas historias y contribuir al proceso narrativo. Por eso he decidido formar Moonlyon con The Mediapro Studio”, explicaba después de presentar a fines de abril su propia productora de cine.

“En los márgenes” es protagonizada por ella y compite en la categoría Horizontes, que estará presidida por la cineasta Isabel Coixet. “Es una película sobre la familia, el amor y la solidaridad. La cuenta atrás de tres personajes con tres historias entrelazadas que tratan de mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves que pueden cambiar para siempre el curso de sus vidas”, describe Efe.

Personajes. En las película “En los márgenes” y en “La inmensidad”. Foto: composición La República/difusión

En tanto, Botto añadió que el elenco va a emocionar al jurado y a la crítica. “Están magníficos, van a conmover a los espectadores”.

Junto a la ganadora del Óscar por Blue Jasmine y la cubana Ana de Armas que interpreta a Marilyn Monroe, Penélope Cruz será una de las estrellas que desfilarán por la alfombra roja del llamado festival más antiguo del mundo.

En Venecia también se verá el cortometraje “Look at me”, de la británica Sally Potter y protagonizado por el esposo de Cruz, Javier Bardem, y trae de regreso a una gala a Chris Rock, el conductor de la accidentada ceremonia de los Óscar que fue interrumpida por la agresión de Will Smith.