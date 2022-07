“Avatar: the way of the water”: primeras imágenes de Sigourney Weaver como la hija de Jake y Neytiri

La nueva cinta de Avatar está próxima a llegar a la pantalla gigante. Los fans están expectantes por lo que puede ofrecer la secuela tras el gran éxito que tuvo la primera entrega en 2009 al ganar diversos premios, como el Óscar a la mejor fotografía, efectos visuales, entre otros. La nueva entrega tendrá como título “Avatar: the way of the water”.

Con respecto al elenco anunciado para el filme que dirige James Cameron, se comunicó que regresaría Sigourney Weaver, quien interpretó a la doctora Grace Augustine, pero perdió la vida dentro de la película. No obstante, este 1 de julio de 2022 se reveló a quién interpretará la actriz estadounidense de 72 años de edad.

Sigourney Weaver como Kiri

La también productora de cine dará vida a la adolescente Kiri, quien será la hija adoptiva de Jake y Neytiri en el mundo de Pandora. Empire publicó imágenes de su nuevo rol en la cinta, además de declaraciones de Weaver.

“Creo que todos recordamos bastante lo que sentíamos cuando éramos adolescentes” , dijo Sigourney para la famosa revista.

“Ciertamente lo hago. Yo medía 5′ 10″ o 5′ 11″ cuando tenía 11 años. Tenía la fuerte sensación de que Kiri se sentiría incómodo la mayor parte del tiempo. Ella está buscando quién es ella. Me emocionó que Jim me diera ese desafío”, acotó.

Sigourney Weaver dará vida a Kiri en la secuela de Avatar. Foto: Empire

¿Cuándo se estrenará “Avatar 2”?

La cinta llegará a los cines de Latinoamérica el próximo jueves 15 de diciembre de 2022.

La portada de Empire con Kiri (Sigourney Weaver) de protagonista

La revista será publicada este jueves 7 de julio y contará con apreciaciones del elenco sobre la película.