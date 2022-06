Nadie se salva de Tom Holland: Iman Vellani contó cómo le spoileó el Spider-verse

A poco del estreno de “Ms. Marvel”, los fans cuentan las horas para conocer a la nueva heroína del Universo Cinematográfico de Marvel, la cual será interpretada por la actriz Iman Vellani.

En ese sentido, y en medio de las entrevistas que tiene con la prensa internacional, la intérprete le reveló a Elite Day cómo Tom Holland le spoileó que Tobey Maguire sería parte de “Spiderman: no way home”.

En la charla, Vellani cuenta que “no quiere ganarse la reputación de ser la próxima Tom Holland” al no querer dar mayor información sobre “Ms. Marvel”, como él sí lo hizo con ella al hablarle sobre “No way home”.

“El año pasado estábamos filmando en un estudio de Atlanta y al lado estaba Tom grabando “Spider-Man 4″. Nos vimos y me preguntó de qué iba la serie. Le conté y luego le pregunté de qué iba su película. Él me mostró una foto junto a Tobey Maguire“ , dijo entre risas la actriz. “Entiendo que ambos estamos en Marvel, pero no necesitaba saber ese dato antes de que sucediera en el cine”, compartió.

¿De qué trata “Ms. Marvel”?

La serie escrita por Bisha K. Ali nos presenta a Kamala Khan, una adolescente estadounidense musulmana que vive en New Jersey y que tiene dos claros intereses: es gamer y escritora de fan-fiction.

Pero, además, es fanática de los superhéroes, especialmente de Capitana Marvel. Un acontecimiento hará que adquiera poderes al igual que sus ídolos. Bajo el nombre de “Ms. Marvel”, la vida de Kamala Klan cambiará.