No la hizo Marvel, pero sí “The boys 3″: escena sexual se inspiró en meme de Ant Man

Para una serie que ya ha incluido algunas secuencias muy gráficas e impactantes, la escena de apertura de la temporada 3 de “The boys” de alguna manera logra superarlas a todas.

El showrunner Eric Kripke habló con radiotimes.com sobre los nuevos capítulos y cómo surgió la idea de usar un popular meme de Thanos y Ant-Man como referencia. Un encuentro íntimo terminó con una muerte, pero lo que se vio antes sí dejó a los fans sin palabras.

CUIDADO CON LOS SPOILERS

Ant-Man como inspiración para “The boys”, temporada 3

Como vimos en la serie, Frenchie y Kimiko van a una fiesta mientras son observados por Budcher. Ahí ven a un hombre con características muy similares a Ant-Man. Con el paso de las escenas, él y su pareja tienen un encuentro íntimo un tanto accidentado, ya que termina con uno de ellos explotando.

Sobre esto, el showrunner Eric Kripke habló con radiotimes.com y explicó cómo surgió la idea de usar el meme de Thanos y Ant-Man como referencia para el regreso de la serie.

Frenchie y Kimiko fueron testigos de la comentada escenas de "The boys 3". Foto: Amazon Prime Video

“Por lo general hacemos todas las locuras al final, pero con la necesidad de tener a Frenchie y Kimiko peleando contra un superhéroe nuestra mente se partió a la mitad. Con le paso del tiempo dijimos: ‘Está bien, ¿cuáles son las grandes películas que todavía no hemos tocado’; y alguien dijo ‘Ant-Man’. En aquel entonces había un meme que cuestionaba al personaje y por qué no se había introducido en Thanos para matarlo. Uno de los guionistas dijo: ‘¿No sería gracioso si tuviéramos algo así y darle a la gente lo que Marvel no les dio?’. Y así pasó. Es maravilloso trabajar en un programa como este”, comentó.

¿Qué pasará en “The boys”, temporada 3?

Hughie (Jack Quaid) ha tomado un puesto entre el personal de la congresista Victoria Neuman (Claudia Doumit), sin darse cuenta de que ella es la misteriosa mujer que ha estado explotando la cabeza de la gente.

La temporada 3 de "The boys" se estrenará este viernes 3 de junio. Foto: @TheBoysTV

Mientras tanto, Butcher está perdido tras la muerte de su amada Becca (Shantel VanSanten), y el sádico líder de los Siete, Homelander (Antony Starr), ha visto cómo las mujeres que lo rodean socavan su poder. El escenario está listo para una tercera temporada explosiva de “The boys”.

Fecha de estreno de “The boys 3″ en Amazo Prime Video

La temporada 3 de “The boys” ha llegado. La serie original de Amazon está disponible desde el juves 2 de junio de 2022.