This Is Us: el final de una de las mejores series de la televisión

La historia de Jack y Rebecca Pearson y sus trillizos Randall, Kevin y Kate a través del tiempo y su extendida familia, llegará mañana a su fin con la transmisión del último capítulo, el mismo que se podrá ver a través de Star +.

Después de seis temporadas, y 23 actores interpretando a los miembros de esta particular familia a lo largo de cuatro décadas, la multipremiada serie original de NBC, cerrará un ciclo importante en cuanto a producciones de la televisión abierta.

Rebecca Pearson, ya anciana, rodeada de sus hijos (Foto: Difusión)

PUEDES VER This is us 5: ¿por qué los fans están molestos con la nueva temporada?

El creador de This Is Us, Dan Fogelman, quien planeó un final desde el principio, e incluso lo grabó hace tres años, se siente cómodo con su decisión. “Si hubiéramos hecho algo diferente, habría sucedido por las razones equivocadas. Muchas de ellas son razones encantadoras: porque disfruto mucho de estas personas con las que trabajo, el programa es lucrativo, tiene mucho éxito. Pero creativamente, siento que hemos hecho lo correcto”, declaró a Europa Press.

“El objetivo del final siempre fue simplemente sentarse con esta familia de la manera más simple, donde no quedan muchas preguntas, y puedes sentarte y disfrutar casi el equivalente de un video encontrado de una familia, combinado con un día muy meditativo”, adelanta sobre el final.

Kate, el pequeño Jack y Toby (Foto: Difusión)

A través de saltos en el tiempo que inician con el nacimiento de los hijos de Jack y Rebecca Pearson en la década de los 80, la serie aborda de manera frontal y extremadamente sensible, temas como amor familiar, la pérdida del ser amado y la adopción, a través de Randall, un niño afrodescendiente que se cría en el seno de los Pearson. Pero, This Is Us también retrocede a la década del 50 y 60, para explorar en la niñez y adolescencia de la pareja protagónica: Jack Y Rebecca y la relación de éstos con sus padres y parientes; y en otro momento, se traslada al futuro cuando la matriarca, Rebecca Pearson, agoniza víctima del Alzheimer rodeada de toda su prole.

PUEDES VER “This is us”, capítulo final por Star Plus: cierre de la serie llega el 24 de mayo

A lo largo de sus 106 capítulos, la historia desarrolla de manera magistral otros tópicos como la discriminación, la discapacidad, las adicciones, la guerra, los conflictos de pareja, las inseguridades y golpes de la vida misma, con una mirada realista y conmovedora y siempre, a partir de las vivencias de los miembros de este núcleo familiar y sus descendientes.

Su éxito radica en el guion, los temas y diálogos, que resultan muy reales dentro de cualquier familia. Pero, también se debe a las estupendas actuaciones del elenco principal conformado por Milo Ventimiglia y Mandy Moore, (como Jack y Rebecca Pearson), Sterling K. Brown (Randall); Chrissy Metz (Kate) y Justin Hartley (Kevin). Así mismo, de sus excelentes secundarios como Susan Kelechi Watson (Beth) y Jon Huertas (Miguel). Varios de ellos y algunos de sus actores invitados, han recibido múltiples nominaciones al Emmy, siendo galardonados Sterling K. Brown (Randall), Gerald McRaney (doctor Nathan Katowski) y Ron Cephas Jones, último de los mencionados, dos veces por su papel de William Hill, el padre biológico de Randall.

Kevin y sus propios gemelos (Foto: difusión)

Además, como serie, This Is Us ha recibido una gran cantidad de honores, entre ellos el Premio Humanitas y cuatro nominaciones al Emmy a la mejor serie dramática, la única nominada de la televisión abierta en los últimos años ante la avasalladora competencia del streaming.

“Estamos realmente agradecidos de poder hacer este trabajo y honrarlo. Siento que la audiencia estará increíblemente satisfecha con la forma en que terminan las cosas”, añade su protagonista. la actriz Mandie Moore, quien interpreta a la noble, fuerte y casi eterna matriarca de los Pearson.