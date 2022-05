“Riverdale” llega a su fin: CW anuncia que su serie estrella acabará con temporada 7

Las aventuras de Archie Andrews y sus amigos están llegando a su fin. Según informó The CW, “Riverdale” terminará con su temporada 7, la cual está programada para el 2023. Por el momento, el canal no ha anunciado con cuántos episodios cerrará la historia.

De acuerdo a The CW, la séptima temporada volverá a ser una serie con un corte en la mitad de sus capítulos, lo que significa que debería comenzar en algún momento del próximo invierno estadounidense.

En la actualidad, “Riverdale” emite su temporada 6, la misma que comenzó en noviembre de 2021. Dicho ciclo incluirá 16 episodios y finalizará el 29 de mayo.

La sexta temporada de Riverdale tendrá un crossover con Sabrina Spellman. Foto: The CW

Esta es la última producción en ser cancelada por la mencionada red luego de que se hiciera lo propio con “Legends of tomorrow”, “Batwoman”, “Naomi”, “Legacies”, “Dynasty”, “Charmed”, “Roswell New Mexico”, “In the dark” y “4400″.

“Soy un gran creyente de dar a las series que han tenido una larga duración una despedida adecuada. Tuvimos una larga conversación con Roberto Aguirre-Sacasa (creador) y está encantado con la decisión”, dijo Mark Pedowitz, presidente de CW, a Deadline. “Vamos a tratar al programa como se merece. Ha sido una estrella icónica de la cultura pop y queremos asegurarnos de que salga bien de la TV”, agregó.

“Riverdale” está protagonizada por KJ Apa como Archie Andrews, Lili Reinhart como Betty Cooper, Camila Mendes como Verónica Lodge y Cole Sprouse como Jughead Jones.