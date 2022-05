“Doctor Strange 2”: ¿qué le pasó a Scarlet Witch al final de la película?

Alerta spoilers.

“Doctor Strange in the multiverse of madness” es todo un éxito en cines, para alegría de los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. No solo nos mostró mundos alternos, sino también a Scarlet Witch como la principal amenaza para la misma existencia.

Nunca fue la misma tras la muerte de Vision en “Avengers: infinity war” y su transformación en la Bruja Escarlata empezó en la serie “WandaVision”. Nadie imaginaría que la heroína y ‘vengadora’ condecorada se corrompería a tal grado por el Darkhold.

En la segunda parte de “Doctor Strange”, vemos cómo busca atrapar a América Chávez para apoderarse de sus poderes. Solo así podrá viajar a través del multiverso y tener la vida que siempre quiso con su pareja e hijos. A fin de lograr su cometido, no le importará acabar con la vida de varios héroes y protagonistas.

Cuando se creía que la villana ganaría, Stephen y América la transportan a un mundo con sus hijos vivos. Ellos terminan horrorizados y la acusan de ser un monstruo, haciéndola recapacitar sobre sus acciones y aquello en lo que se ha convertido.

La muerte de Scarlet Witch

Wanda es consciente de que no podrá ser perdonada por sus terribles acciones y decide abrazar la muerte, no sin antes destruir el Darkhold para que nadie sea corrompido nuevamente. Sin duda, el fallecimiento más importante desde el de Iron Man en “Avengers: infinity war”.

¿Volverá al MCU?

Dado que nunca muestran el cadáver, más de un fanático espera que reaparezca en el MCU ahora que la película marcó el debut de los mutantes, su especie en los cómics. Además, las características del multiverso hacen posible que veamos a una variante suya sin mayores problemas.