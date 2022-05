La fase 4 del UCM inició con la aclamada “WandaVision”, una serie corta estrenada en Disney Plus y que estuvo enfocada en Wanda Maximoff. Ahora, con el próximo estreno de “Doctor Strange 2″, en el cual la hechicera tendría un oscuro y poderoso protagonismo, los fans esperan que Marvel Studios anuncie un nuevo proyecto en solitario para Scarlet Witch. De hecho, un anterior reporte de Giant Freaking Robot indicó que Elisabeth Olsen habría extendido su contrato hasta 2029.

Scarlet Witch (Bruja Escarlata) interpretada por Elizabeth Olsen en "Doctor Strange en el multiverso de la locura". Foto: Marvel

En ese sentido, a propósito de la promoción de “In the multiverse of madness”, la actriz fue entrevistada por On Demand Entertainment, que le consultó sobre las posibilidades de verla en una próxima aventura como el rol titular. No obstante, la artista mencionó que tiene una condición para ello.

“Si tienen una buena historia que contar, allí estaré” , indicó Olsen. Sin embargo, antes de aceptar una nueva propuesta, expresó que primero necesita tomarse un break, ya sea uno largo o un pequeño lapso.

“Me siento muy afortunada de que quieran seguir usando mi personaje y darme nuevas cosas con las que trabajar, realmente. Sigo encontrándome en posiciones que nunca pensé que estaría cuando empecé todo este viaje con Marvel, hace ocho años, y ahora estoy cansada”, compartió.

Hasta el momento, el UCM solo ha tenido dos cintas protagonizadas por un personaje femenino: “Capitana Marvel” y “Black Widow”. Esta última llegó incluso después de que la superheroína falleciera en los eventos de “Avengers: endgame”. Por ello, no sería raro que un largometraje de Wanda Maximoff tome algún tiempo en concretarse, si es que ‘La casa de las ideas’ todavía no lo tiene dentro de sus próximos planes.

Por lo pronto, Olsen ha revelado que le gustaría decir la icónica frase de la hechicera en los cómics. ¿Se hará realidad en su propia película? No se sabe, pero fans esperan que sí.