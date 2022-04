“Doctor Strange 2″ alista su estreno mundial. La película es una de las más esperadas del año y promete ser de las más ambiciosas en el UCM. De hecho, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha asegurado que la trama explorará los terrores del multiverso, por lo cual muchos fanáticos están emocionados por saber qué seres veremos en el corte final.

Si bien esta cinta será el regreso de Stephen Strange y Scarlett Witch al ruedo, también veremos el debut live-action de América Chávez, además otros roles secundarios. No obstante, un nuevo tráiler de “In the multiverse of madness” ha confirmado uno de los mayores rumores que giraban en torno a la producción: la llegada de los Illuminati.

En concreto, es alrededor del segundo 17 del clip oficial que se le escucha decir a Mordo lo siguiente: “Stephen Strange, los Illuminati te verán ahora”. Pero, por obvias razones, no nos dejan ver quiénes conforman este poderoso grupo de héroes.

Por otro lado, hay una secuencia que ha dejado pensando a los internautas, pues en el segundo 22 vemos que el protagonista, interpretado por Benedict Cumberbatch, es atacado por un rayo de color violeta, posiblemente de magia oscura.

En ese sentido, en los comentarios del post de Marvel Studios se ha teorizado la presencia de Agatha Harkness, aunque es posible que en realidad de se trate de Charlize Theron como Clea, uno de los tantos cameos que se han rumoreado por meses.

Doctor Strange es atacado por un misterioso rayo morado en el nuevo tráiler de "En el multiverso de la locura". Foto: captura de Marvel Studios

“Doctor Strange 2″ – sinopsis oficial

En “Doctor Strange en el multiverso de la locura” de Marvel Studios, el MCU desbloquea el multiverso y empuja sus límites más allá que nunca.

Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

“Doctor Strange 2″ – estreno

Si bien “Doctor Strange 2″ tiene agendado su estreno en los cines del mundo para el 6 de mayo, el filme tendrá funciones de preestreno. En ese sentido, los fans peruanos podrán disfrutar de esta emocionante apuesta de Marvel Studios desde el 4 de mayo en algunas cadenas.