“Rápidos y furiosos 10” excluyó a importante personaje, pero Vin Diesel lo evitó

“Fast & furious” está lista para cerrar su historia con una décima entrega que promete elevar sus dosis de acción, ritmo y variedad de personajes. No por nada se convirtió en una de las sagas cinematográficas más exitosas de todos los tiempos e incluso ha lanzado spin-offs.

Las expectativas por el destino de la familia de Dominic Toretto son grandes, pero no tendremos que esperar mucho para verlo ahora que la producción ya inició el rodaje. La noticia fue dada por el mismo Vin Diesel, quien nuevamente sorprendió con la exclusión de un importante personaje.

Publicación de Vin Diesel en donde revela que "Fast X" será el nuevo nombre de "Rápidos y furiosos 10". Foto: Instagram

“Cuando me llegó el guion de ‘F10′, se excluyó a Mia Toretto. Alguien a quien le he atribuido la hermandad de Dom y Brian… Estaba tan decepcionado que no podía ver cómo podía continuar”, contó el protagonista por medio de su cuenta oficial de Instagram.

“Después de todo, no iba a hacer otra de ‘Fast & furious’ a menos que Brian estuviese de vuelta en la cuarta”, prosiguió. Debido a esto, el actor intervino para que el personaje sea nuevamente incluido. En la publicación también compartió una imagen en la que aparece abrazándose a Paul Walker y Jordana Brewster.

"F10" será dirigida por Justin Lin y protagonizada una vez más por Vin Diesel. Foto: composición/Universal

¿Cuándo se estrena “Rápidos y furiosos 10″?

La décima entrega de “Rápidos y furiosos” estará dividida en dos partes. La primera tiene agendado su estreno para el próximo 19 de mayo de 2023.