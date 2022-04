Johnny Depp reconoce no haber visto “Piratas del Caribe”

Johnny Depp ha interpretado durante toda su carrera actoral varios papeles icónicos. Entre los más destacados se encuentran Sweeney Todd, Edward Scissorhands, el sombrerero loco de “Alicia en el país de las maravillas”, Willy Wonka, entre otros. Pero sin dudas, el que prácticamente se convirtió en sinónimo de su nombre es el de Jake Sparrow, el famoso pirata ebrio de la franquicia de Disney “Piratas del Caribe”.

Y si bien este ha sido el personaje que más lo representa, el intérprete ha confesado, durante una de las sesiones del juicio contra su exesposa, la también actriz Amber Heard, que nunca ha visto sus actuaciones como Jake Sparrow. ¿Qué fue lo que exactamente dijo?

La franquicia "Piratas del Caribe" cuenta en total con cinco películas. Foto: Disney

Johnny Depp nunca vio “Piratas del Caribe”

Durante su testimonio, apareció el tema “Piratas del Caribe”, lo que llevó a que se le preguntara al actor cómo creía que resultó la película de ciencia ficción de Disney. Esta fue su respuesta:

“ No la he visto. Pero creo que a la película le fue bastante bien por lo visto y quisieron seguir con más películas, algo que me pareció bien. No es como si te convirtieras en esa persona, pero sí conoces a ese personaje en la medida en que yo lo hice, porque (Sparrow) no era lo que escribieron los guionistas, así que realmente no pudieron escribir para él. Una vez que conoces al personaje mejor que los guionistas, es cuando tienes que serle fiel y añadir tus palabras”.

Además, Depp indicó que la oportunidad de interpretar a Jack Sparrow surgió luego de ver que su hija de dos años, en ese entonces, veía películas y series de televisión para niños, por tanto, pidió tener una reunión con Disney. Fue ahí que la productora le entregó el guion de “Piratas del Caribe” y junto a algunas ideas propias de Depp, creo al personaje que hoy en día conocemos como el Capitán Jack Sparrow.