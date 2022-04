Eugenio Derbez vuelve con “The valet”, su nueva película tras “CODA”

El actor vuelve a la comedia con una cinta donde deberá hacerse pasar por la pareja de una famosa actriz. Cinta llega a Star Pus el 20 de mayo.

Eugenio Derbez será parte del reparto de "The valet", nueva cinta de Star Plus. Foto: Star Plus

