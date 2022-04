“Crimes of the future”: mira el tráiler de la nueva película de Cronenberg con Kristen Stewart

El director del cine de terror, David Cronenberg, vuelve a traernos una nueva película de terror que, en esta oportunidad, contará con la participación de Kristen Stewart, la nominada a mejor actriz en los Premios Oscar 2022.

“Crimes of the future” lleva el mismo nombre de una película que Cronenberg estrenó en los 70; sin embargo, no se trata de un remake de la cinta. En realidad, mucha de la trama aún se mantiene en secreto.

David Cronenberg realizó en los años 70's una película con el mismo nombre. Foto: Cronenberg

David Cronenberg

Cronenberg se hizo famoso hace años por su aportación al ‘body horror’, subgénero de terror donde las alteraciones y afectaciones corporales, así como sus funciones y fluidos son indispensables para contar su historia. Es creador de títulos como “Epidemia”, “La mosca”, “Crash: extraños placeres”, entre otros. Estos hicieron que el cineasta obtenga una reputación muy peculiar que sirve como influencia para futuras generaciones. Este año estrenará en Cannes, “Crimes of the future” y por fin tenemos un primer avance.

David Cronenberg nación en Canadá en 15 de marzo de 1943. Foto: MUBI

Tráiler de “Crimes of the future”

La cinta es protagonizada por Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart, y las primeras impresiones han sido interesantes.

Hace poco se filtraron algunas opiniones de aquellos que ya pudieron verla y aseguran que la película causará mucha ansiedad, asco y nervios en los espectadores. Con estos comentarios podría ser considerada como uno de los títulos más interesantes y controversiales que llegarán a Cannes este 2022.