“Morbius”: Jared Leto quiere su propio Seis siniestros contra Spider-Man

“Morbius” fue desaprobada por la crítica, pero igualmente triunfa en la taquilla. Con este sorprendente paso por los cines, la película de Jared Leto tiene altas posibilidades de conseguir una secuela. Cuanto menos, esta era la idea original teniendo en cuenta las escenas poscréditos.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, el protagonista confesó que le gustaría ver su propia versión de “Spider-Man: no way home” en la pantalla grande. En esta posible continuación tendríamos un nuevo equipo de supervillanos con otro Hombre Araña como enemigo en común.

“Quiero decir, me encantaría esa idea. Me encantaría verlo y veremos qué nos depara el futuro. Ya sabes, creo que una versión más siniestra de este multiverso de Marvel, sería muy divertido. Y qué increíbles talentos se han alineado con algunos de estos personajes icónicos. Es solo... es asombroso”, declaró al medio.

Hasta el momento, Sony tiene confirmados a Morbius y Vulture como parte de esta agrupación. Venom y Kraven son otros de los personajes que se integrarían, pero aún no vemos su conexión más allá de pertenecer a la misma saga de películas.

El multiverso en "Morbius" de Jared Leto. Foto: composición/Sony Pictures

“Morbius” cuenta con una aprobación del 16% en Rotten Tomatoes. No obstante, eso no le ha impedido registrar buenos números. Actualmente lidera la taquilla norteamericana con 39 millones de dólares que sumados a la recaudación internacional —45 millones—, alcanza los 84 millones.